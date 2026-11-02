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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم مدافع القناة خلال يناير

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن خروج إبراهيم سامي، مدافع فريق القناة، من حسابات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فترة من المتابعة والتقييم من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

الأهلي 

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، أن إبراهيم سامي كان ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم خط دفاع الأهلي في يناير المقبل، بعدما رشحته إدارة الاسكاوتنج بالنادي، في ظل رغبة الفريق في التعاقد مع مدافع جديد لعلاج النقص في هذا المركز.

وأشار إلى أن اللاعب خضع للتقييم من جانب عدد من مسؤولي قطاع الكرة والجهاز الفني، قبل أن يتم صرف النظر عن فكرة التعاقد معه بعد فترة قصيرة من المتابعة، ليخرج بذلك من حسابات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد حتحوت، نقلًا عن مصادر داخل النادي الأهلي، أن قرار عدم ضم إبراهيم سامي لم يرتبط بأسباب إدارية أو مالية، وإنما جاء بناءً على رؤية فنية بحتة، عقب تقييم مستواه وإمكانية الاستفادة من خدماته داخل الفريق.

ويواصل الأهلي البحث عن مدافع جديد لتدعيم صفوفه خلال يناير المقبل، خاصة في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في الخط الخلفي، وإصابة عمرو الجزار خلال الفترة الحالية.

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