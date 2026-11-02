تطور جديد في مفاوضات الأهلي لضم مدافع القناة خلال يناير

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن خروج إبراهيم سامي، مدافع فريق القناة، من حسابات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد فترة من المتابعة والتقييم من جانب مسؤولي القلعة الحمراء.

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وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، أن إبراهيم سامي كان ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم خط دفاع الأهلي في يناير المقبل، بعدما رشحته إدارة الاسكاوتنج بالنادي، في ظل رغبة الفريق في التعاقد مع مدافع جديد لعلاج النقص في هذا المركز.

وأشار إلى أن اللاعب خضع للتقييم من جانب عدد من مسؤولي قطاع الكرة والجهاز الفني، قبل أن يتم صرف النظر عن فكرة التعاقد معه بعد فترة قصيرة من المتابعة، ليخرج بذلك من حسابات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد حتحوت، نقلًا عن مصادر داخل النادي الأهلي، أن قرار عدم ضم إبراهيم سامي لم يرتبط بأسباب إدارية أو مالية، وإنما جاء بناءً على رؤية فنية بحتة، عقب تقييم مستواه وإمكانية الاستفادة من خدماته داخل الفريق.

ويواصل الأهلي البحث عن مدافع جديد لتدعيم صفوفه خلال يناير المقبل، خاصة في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في الخط الخلفي، وإصابة عمرو الجزار خلال الفترة الحالية.