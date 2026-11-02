رئيس الاتحاد السكندري يدعو محمد صلاح لزيارة النادي: أتمنى حضور الأسطورة

أطلق محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، دعوة إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، لزيارة زعيم الثغر ومدينة الإسكندرية، معربًا عن أمنيته باستقبال النجم العالمي داخل النادي.

وقال سلامة، خلال تصريحاته عبر برنامج «كلام مسؤول» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة مودرن: «أتمنى زيارة محمد صلاح لنادي الاتحاد السكندري، وهذه دعوة مني على الهواء مباشرة لزيارة كيان الاتحاد».

وأضاف رئيس الاتحاد السكندري أنه يتمنى أن يتعلم الجميع من شخصية محمد صلاح، باعتباره نموذجًا مشرفًا للكرة المصرية وأسطورة تستحق التقدير.



الاتحاد السكندري يتعثر أمام طلائع الجيش

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليكتفي كل فريق بإضافة نقطة إلى رصيده في مشواره بالمسابقة.

وفشل زعيم الثغر في استغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق الفوز والعودة إلى طريق الانتصارات، بعدما تعثر للمباراة الثانية تواليًا، عقب خسارته في الجولة الماضية أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، والتي شهدت تلقيه أول هزيمة له في الموسم الحالي.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة،جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين بينما خسر مواجهتين.