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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصة الكاملة لمقتل إبراهيم بغدادي لاعب كرة القدم السابق بالإسماعيلية

المجني عليه
المجني عليه
الإسماعيلية انجي هيبة

دفع إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق في  الإسماعيلية حياته ثمنا لخلافات جيرة بسبب رش المياه أمام المنزل،  وتطورت الي مشاجرة ثم إلى جريمة قتل بسلاح أبيض.

مقتل إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق

شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية واقعة مأساوية، بعدما تحولت خلافات بين جيران إلى مشاجرة دامية، انتهت بمقتل إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بفريق البنك الأهلي، إثر تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلاف بين اللاعب وأشخاص من جيرانه، تطور إلى مشادة كلامية، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى مشاجرة عنيفة، تعرض خلالها المجني عليه لطعنات نافذة في منطقة البطن، أسفرت عن وفاته متأثرًا بإصاباته.

شهود عيان 

ووفقًا لشهود العيان وروايتهم بشأن ملابسات الحادث، بدأت المشاجرة على خلفية خلاف متعلق برش المياه أمام المنزل، بعدما تطايرت قطرات منها في اتجاه طفلة كانت تمر بالمكان، ما تسبب في نشوب خلاف مع أسرتها، قبل أن تتطور الأحداث بصورة مأساوية.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تطورات جديدة 

شهدت واقعة مقتل إبراهيم بغدادي، لاعب كرة القدم السابق بفريقي البنك الأهلي وزد، تطورات جديدة، عقب إلقاء القبض على اثنين من المتهمين على خلفية الواقعة، بمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

مشاجرة دامية أسفرت عن إصابة اللاعب السابق بطعنات نافذة

وجاءت هذه التطورات بعد مشاجرة دامية أسفرت عن إصابة اللاعب السابق بطعنات نافذة في منطقة البطن، ليفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، رغم خضوعه لجراحة استمرت نحو 6 ساعات في محاولة لإنقاذ حياته.

تفاصيل الواقعة 

وبحسب المعلومات المتاحة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرة المجني عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة وتفاصيل المشاجرة التي انتهت بمصرعه.

التصريح بدفن الجثمان 

وفي تطور لاحق، صدر تصريح النيابة العامة بدفن الجثمان، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى دفن إبراهيم بغدادي في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته وأصدقائه.

استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وتحولت الواقعة إلى حالة من الحزن بين أسرة اللاعب السابق ومحبيه، بعدما انتهت حياته في مقتبل العمر إثر مشاجرة مأساوية، لتعيد الحادثة التأكيد على خطورة تصاعد الخلافات اليومية وتحولها إلى أعمال عنف تنتهي بفقدان الأرواح.

إبراهيم بغدادي لاعب كرة القدم الإسماعيلية جريمة قتل

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