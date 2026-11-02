السيطرة على حريق هائل بمطعم في قرية دمرو بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه مطعم ماكولات إثر ماس كهربائي بقرية دمرو بنطاق مركز المحلة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق هائل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في مطعم ماكولات شهير بقرية دمرو بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة ب3 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيران وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد نيران حريق

وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق هو ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات مطعم دون امتداد النيران للمنازل المجاورة.

دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.