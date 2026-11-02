أحمد شوبير: إمام عاشور زعلان وحاسس إنه متداس عليه

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وحقيقة معاناته من إصابة في العضلة الضامة، وذلك نقلًا عن أحد المقربين جدًا من اللاعب، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الغضب لدى إمام بسبب الانتقادات التي تعرض لها.

إمام عاشور

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه «الناظر» عبر قناة «النهار»، إنه أجرى حوارًا مطولًا مع أحد المقربين من إمام عاشور، مؤكدًا حرصه على نقل المعلومات من مصادرها، خاصة بعد تعرضه للعتاب بسبب تصريحاته السابقة بشأن عدم وصول عرض مالي بقيمة مليون دولار للاعب قبل تجديد عقده مع الأهلي.

وأوضح شوبير أنه تأكد مرة أخرى من عدم وجود عرض بقيمة 7.5 أو 8 ملايين دولار لإمام عاشور قبل التجديد، مشيرًا إلى أن دوره هو نقل المعلومة الصحيحة للمشاهد، مع التأكيد أن الخطأ وارد في العمل الإعلامي.

وأضاف أن إمام عاشور يشعر بالغضب، ويرى أنه تعرض لحملة انتقادات عنيفة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المقربين منه أكدوا معاناته من مشكلة في العضلة الضامة منذ مشاركته مع منتخب مصر، وأنه كان يخوض المباريات باستخدام الحقن المسكنة.

وأشار إلى أن استمرار المشكلة تسبب في حدوث تليف بالعضلة الضامة، وهو ما يؤثر على قدرة اللاعب على بذل المجهود والتسديد والانطلاق بسرعات عالية وتنفيذ الركض السريع بأريحية.

وفي المقابل، أوضح شوبير أنه يرى أن إمام عاشور يحتاج إلى بذل مجهود أكبر، رغم اقتناعه بوجود إصابة لدى اللاعب، مؤكدًا أنه تواصل مع أحد أفراد الجهاز الطبي وتأكد من معاناته من مشكلة بدنية، لكنه قادر على تحمل الألم.

وكشف شوبير أن إمام عاشور ظهر بمستوى مميز للغاية خلال تدريبات الأهلي في الأيام الثلاثة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه كان أفضل لاعب في التدريبات، وأن استمرار اللاعب على هذا المستوى سيجعله يعود بقوة، مؤكدًا أن فترة الراحة والابتعاد عن المشاركة قد تكون في مصلحته.

واستشهد الإعلامي بتجربة شريف عبد المنعم، لاعب الأهلي السابق، الذي وصفه بالموهبة الكبيرة، موضحًا أن حالته المزاجية كانت تؤثر أحيانًا على مستواه في المباريات، قبل أن يتعرض لحادث أنهى مسيرته الكروية مبكرًا، وخسر بسببه الكثير.

ووجه شوبير رسالة مباشرة إلى إمام عاشور، مطالبًا إياه باستغلال السنوات المتبقية في مسيرته الكروية، خاصة أنه جدد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 سنوات إضافية، ليصبح عقده ممتدًا لمدة 5 سنوات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إمام عاشور يمتلك إمكانات كبيرة، ولا يختلف أحد على قدراته الفنية، لكنه مطالب بوضع كرة القدم في مقدمة أولوياته، والاستفادة من شعبية الأهلي وإمكاناته لخدمة النادي ومنتخب مصر، مشددًا على أن أمامه سنوات طويلة بعد اعتزال كرة القدم يمكنه خلالها ممارسة مختلف الأنشطة، لكن فرصة التألق داخل الملعب يجب ألا يهدرها.