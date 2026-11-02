إنقاذ 43 مهاجرًا من منطقة ساحلية وعرة جنوبي جزيرة كريت اليونانية

تمكنت فرق الإنقاذ اليونانية من إنقاذ 43 مهاجرًا بعد العثور عليهم على شاطئ تريبتي، الواقع جنوبي مدينة هيراكليون بجزيرة كريت، في عملية إنقاذ صعبة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وواجهت فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب التضاريس الوعرة والمنحدرات الساحلية الحادة، لا سيما مع وجود 10 مهاجرين عالقين في منطقة يصعب الوصول إليها، بينهم امرأتان، ما استدعى الاستعانة بعناصر من خفر السواحل ووحدة الاستجابة الخاصة الثالثة للكوارث في اليونان.

واستمرت عملية إجلاء المهاجرين العشرة عدة ساعات، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في نقلهم إلى مكان آمن، وتُستكمل العملية بعد الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويأتي الحادث في ظل تزايد حالات وصول المهاجرين إلى الساحل الجنوبي لجزيرة كريت، حيث أفاد خفر السواحل اليوناني برصد عدة عمليات وصول أخرى في مواقع متفرقة بالجزيرة خلال الليل وصباح اليوم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.