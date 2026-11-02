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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ترشيح الأعداد المتبقية بقائمة الانتظار في مسابقة شغل وظائف «معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية».

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وذلك بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل المسابقة بالتنسيق مع الوزارة.

 نتائج التظلمات

كما أعلن الجهاز إتاحة الاستعلام عن نتائج التظلمات المقدمة من المتقدمين في مسابقة «معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية» من المستعان بهم للعمل بنظام الحصة.

الاستعلام عن الموقف من قائمة الانتظار

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن الموقف من قائمة الانتظار، وكذلك نتائج التظلمات، متاح عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، من خلال الرابط:
https://jobs.caoa.gov.eg

ودعا الجهاز المتقدمين إلى متابعة صفحته الرسمية على «فيس بوك» وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات تخص المسابقتين.

وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية معلم مساعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قائمة الانتظار

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