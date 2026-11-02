الذهب يسترد عافيته.. ارتفاع سعر عيار 18 اليوم

ارتفع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 بمقدار عشرة جنيهات في الجرام بعد ارتفاعه عالميا ووصول سعر الأوقية إلى 3900 دولار.

أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، وفقًا للأسعار الواردة والموجودة في سوق الصاغة المصرية بدون سعر المصنعية التي تختلف من مكان إلى آخر وتكون حسب نوع الذهب وعدد الجرامات في القطعة .

وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7028 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 6150 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5271 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 49200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهًا، ليواصل جذب اهتمام المواطنين باعتباره من أكثر الأعيرة انتشارًا في مصر، خاصة عند شراء الشبكة والمشغولات الذهبية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا، ويُعد من الأعيرة المستخدمة في صناعة العديد من المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات الحديثة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49200 جنيه، ويهتم به عدد من المواطنين الراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار والاستثمار.

سعر أوقية الذهب اليوم

على صعيد الأسعار العالمية، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 3900 دولارً.

سعر دولار الصاغة والبنوك

ويرتبط سعر الذهب محليًا بحركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، وسجل دولار الصاغة نحو 56.32 جنيه، مقابل 55.77 جنيه في البنوك.

عوامل تؤثر في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بعدد من العوامل، من بينها تحركات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف العملات، ومستويات العرض والطلب في الأسواق المحلية والعالمية.