مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي بنفس السعر بأمر الحكومة

تبدأ زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية في مصر اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا دون زيادة في قيمة الاشتراك، في خطوة تستهدف منح ملايين المستخدمين سعة أكبر من البيانات، وتقليل احتمالات نفاد الباقة قبل موعد التجديد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التوجه نحو تخفيف الأعباء عن مستخدمي خدمات الاتصالات، وتوسيع الاستفادة من الإنترنت الثابت والخدمات الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشبكة في الدراسة والعمل من المنزل ومتابعة المحتوى المرئي واستخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية.





وتمنح مضاعفة الباقة المشتركين فرصة للحصول على ضعف سعة البيانات السابقة بالسعر نفسه، وهو ما قد يقلل حاجة بعض المستخدمين إلى شراء سعات إضافية أو تجديد الباقة أكثر من مرة خلال الشهر، بحسب معدلات الاستهلاك وعدد الأجهزة المتصلة بالشبكة.

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي

تتمثل أبرز تفاصيل القرار في زيادة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا شهريًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع الإبقاء على قيمة الاشتراك دون تغيير.

وتشمل أبرز تفاصيل الباقة بعد تطبيق الزيادة:

سعر الاشتراك الشهري: 150 جنيهًا.

السعة السابقة: 50 جيجابايت.

السعة الجديدة: 100 جيجابايت.

موعد بدء التطبيق: 1 نوفمبر 2026.

الزيادة في السعر: لا توجد زيادة في قيمة الاشتراك وفق القرار المعلن.

حجم الزيادة في البيانات: 50 جيجابايت إضافية، بما يعادل مضاعفة السعة السابقة.

وبذلك يحصل المستخدم على سعة أكبر من الإنترنت مقابل المبلغ الشهري نفسه، ما يساعد على إطالة فترة الاستخدام قبل نفاد البيانات، خاصة لدى الأسر التي تعتمد على الإنترنت في التصفح ومتابعة الأخبار واستخدام التطبيقات اليومية.

ومع ذلك، فإن مضاعفة السعة لا تعني بالضرورة انتهاء مشكلة نفاد الباقة لدى جميع المشتركين، إذ تختلف معدلات الاستهلاك من منزل إلى آخر، خصوصًا مع مشاهدة الفيديوهات بجودة مرتفعة وتنزيل الملفات الكبيرة وتشغيل الألعاب الإلكترونية.

متى يبدأ تطبيق زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي؟

يبدأ تطبيق السعة الجديدة اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، لتصبح الباقة الأساسية بسعة 100 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا، بدلًا من السعة السابقة البالغة 50 جيجابايت.

ويستفيد المشتركون من الزيادة وفق ضوابط التطبيق التي تعلنها الجهات المنظمة وشركات الاتصالات، مع أهمية متابعة تفاصيل الباقة لدى الشركة المقدمة للخدمة، خصوصًا ما يتعلق بموعد التجديد ونظام الاشتراك والسعات الإضافية.

ومن المهم التفرقة بين مضاعفة سعة البيانات وتغيير نظام التجديد؛ فالزيادة تتعلق بحجم الإنترنت المتاح مقابل السعر نفسه، ولا تعني تلقائيًا إلغاء مواعيد التجديد الشهرية أو تغيير أنظمة الباقات الإضافية.

لماذا تقررت مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي؟

تأتي الخطوة ضمن التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار التوجه نحو توسيع استخدام خدمات الاتصالات والخدمات الحكومية الرقمية ودعم التحول الرقمي.

ويستهدف هذا التوجه توفير سعات أكبر من الإنترنت للمستخدمين دون تحميلهم زيادة مباشرة في قيمة الاشتراك الأساسي، بما يتيح للأسر فرصة أفضل للاستفادة من الخدمات الرقمية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية.

كما تمنح زيادة سعة الباقة الأساسية بالسعر نفسه المشتركين مرونة أكبر في توزيع استهلاك البيانات على مدار الشهر، خاصة المستخدمين الذين يعتمدون على الباقات الأقل تكلفة ويحتاجون إلى إدارة نفقاتهم الشهرية بعناية.



متى طُرحت باقة الإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا؟

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق الباقة الأساسية بسعر 150 جنيهًا شهريًا في مايو 2026، بسعة 50 جيجابايت، لتكون ضمن الخيارات منخفضة التكلفة الموجهة للمستخدمين ذوي الاستهلاك المحدود للإنترنت.

وجاء طرح الباقة في إطار جهود دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت الثابت، مع توفير خيار يناسب الأسر التي تبحث عن اشتراك شهري بتكلفة محدودة.

ومع زيادة السعة إلى 100 جيجابايت، يحصل المشتركون على ضعف حجم البيانات السابق دون تغيير قيمة الاشتراك، وهو ما قد يساعد على تقليل اللجوء إلى شراء الإضافات لدى بعض المستخدمين، بحسب طبيعة الاستخدام.

دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنفيذ القرار

يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة سوق الاتصالات والإشراف على التزام الشركات المقدمة للخدمات بالتعليمات والضوابط المنظمة، بما يشمل الخدمات المقدمة للمشتركين وجودة الخدمة وآليات الاشتراك.

وتأتي زيادة سعة باقة الإنترنت الأرضي ضمن الإجراءات التي تستهدف تحسين استفادة المستخدمين من الخدمات الرقمية، مع أهمية متابعة تفاصيل التنفيذ لدى الشركات المقدمة للخدمة، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة المختلفة وطرق التجديد والإضافات المتاحة.

ويُنصح المشتركون بمراجعة حساباتهم وتفاصيل باقاتهم بعد بدء التطبيق، للتأكد من السعة المتاحة وشروط الاستفادة منها وفق النظام الذي يشتركون فيه.

كيف يستفيد المستخدمون من مضاعفة سعة الإنترنت؟

تتيح مضاعفة الباقة للمشتركين استخدام 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، وهو ما يمنحهم مساحة أكبر لتصفح المواقع الإلكترونية واستخدام التطبيقات ومتابعة المحتوى الرقمي.

وقد يستفيد من هذه الزيادة بشكل خاص:

الطلاب الذين يعتمدون على الإنترنت في الدراسة والمحاضرات الإلكترونية.

الموظفون الذين يعملون من المنزل ويستخدمون تطبيقات الاجتماعات والتواصل.

الأسر التي تتصل عدة أجهزتها بشبكة الإنترنت نفسها.

المستخدمون الذين يتابعون المحتوى المرئي ويستخدمون الخدمات الرقمية بصورة يومية.

أصحاب الاستهلاك المحدود والمتوسط الذين تنفد باقاتهم قبل موعد التجديد بفترة قصيرة.

وتختلف الاستفادة الفعلية من الزيادة وفق طبيعة الاستخدام؛ فمشاهدة الفيديوهات بجودة مرتفعة وتنزيل الملفات الكبيرة يستهلكان بيانات أكثر من التصفح واستخدام التطبيقات الخفيفة.

وللحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة، يمكن للمستخدمين ضبط جودة الفيديوهات عند الحاجة، ومراجعة الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومتابعة معدلات الاستهلاك بصورة منتظمة، والاستفادة من أدوات متابعة البيانات التي توفرها شركات الاتصالات.

أكثر من 13 مليون اشتراك للإنترنت الأرضي في مصر

يتجاوز عدد اشتراكات الإنترنت الأرضي في مصر 13 مليون اشتراك، وهو ما يعكس اتساع الاعتماد على خدمات الإنترنت الثابت داخل المنازل والمؤسسات.

ويعزز هذا العدد أهمية القرارات المرتبطة بسعة الباقات وأسعارها، خاصة أن الإنترنت أصبح وسيلة أساسية لإنجاز العديد من المهام اليومية، بداية من التعليم والعمل عن بُعد، وصولًا إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية والتواصل ومتابعة المحتوى الرقمي.

ومن هذا المنطلق، تمثل مضاعفة سعة الباقة الأساسية بالسعر نفسه فرصة للمشتركين للحصول على بيانات إضافية دون زيادة مباشرة في قيمة الاشتراك، مع استمرار ارتباط الاستفادة الفعلية بمعدلات الاستهلاك الفردية.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE

إلى جانب الباقة الأساسية التي تقررت مضاعفة سعتها، تتضمن قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي من WE خيارات متعددة تختلف حسب حجم البيانات والسرعة.

أولًا: باقات WE Space Super بسرعة تصل إلى 30 ميجابت/ثانية

تشمل الباقات المستويات التالية:

باقة 50 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيهًا شهريًا.

باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية.

باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيهًا شهريًا.

باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيهًا شهريًا، وتشمل اشتراك Vezeeta هدية.

باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيهًا شهريًا.

باقة 600 جيجابايت: 752.40 جنيهًا شهريًا.

باقة 1 تيرابايت، بما يعادل 1000 جيجابايت: 1054.50 جنيهًا شهريًا.

باقة 1.5 تيرابايت، بما يعادل 1500 جيجابايت: 1881 جنيهًا شهريًا.

ثانيًا: باقات WE Space Mega وUltra

تتضمن الخيارات للسرعات الأعلى ما يلي:

باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية: 590 جنيهًا شهريًا.

باقة 500 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت/ثانية: 900 جنيه شهريًا.

باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت/ثانية: تبدأ من 785 جنيهًا شهريًا.

ثالثًا: أسعار السعات الإضافية عند نفاد الباقة

تتضمن قائمة الأسعار خيارات لشراء سعات إضافية بعد استهلاك حجم البيانات الأساسي، وتشمل:

سعة إضافية 20 جيجابايت: 60 جنيهًا.

سعة إضافية 50 جيجابايت: 120 جنيهًا.

سعة إضافية 100 جيجابايت: 190 جنيهًا.

جيجا تانك لمرة واحدة بسعة 400 جيجابايت: 500 جنيه.

جيجا تانك لمرة واحدة بسعة 2000 جيجابايت: 2000 جنيه.

هل تنهي مضاعفة الباقة مشكلة تجديد الإنترنت أكثر من مرة خلال الشهر؟

قد تساعد مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي على تقليل مرات نفاد البيانات لدى شريحة من المستخدمين، خاصة أصحاب الاستهلاك المحدود أو المتوسط الذين كانوا يضطرون إلى شراء سعات إضافية قبل موعد التجديد