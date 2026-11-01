شهادات البنك الأهلي 2026 بعد رفع الفائدة 1%.. تفاصيل العوائد وحساب أرباح 100 ألف جنيه

تتجه أنظار أصحاب المدخرات إلى أسعار العائد على الشهادات البنكية، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وسط ترقب لتحركات البنوك بشأن تحديث عوائد الأوعية الادخارية، ومدى استفادة العملاء من القرار، خاصة حاملي الشهادات متغيرة العائد.

شهادات البنك الأهلي 2026

جاء قرار رفع الفائدة ليعيد ترتيب حسابات المواطنين الباحثين عن أفضل وسيلة لاستثمار مدخراتهم بعائد دوري، مع اختلاف الشهادات المطروحة بين عائد ثابت طوال مدة الاستثمار، وعائد متغير يرتبط بتحركات أسعار الفائدة، وآخر متدرج تتغير نسبته من عام إلى آخر.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 1%

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، بما يعادل 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 20.5%.

وعقب القرار، بدأت البنوك مراجعة أسعار العائد على بعض الشهادات الادخارية، خاصة المرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، وكان البنك الأهلي المصري من أوائل البنوك التي أعلنت تعديل العائد على إحدى شهاداتها.

شهادات البنك الأهلي 2026

شهادات البنك الأهلي المصري 2026 بعد رفع الفائدة

رفع البنك الأهلي المصري العائد على الشهادة البلاتينية متغيرة العائد إلى 20.5% سنويا، بدلا من 19.5%، مع صرف العائد شهريا، وذلك وفقا لآلية تسعير الشهادة المرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي مضافا إليه 0.5 نقطة مئوية.

ويطرح البنك الأهلي مجموعة متنوعة من الشهادات البلاتينية، بعوائد ثابتة ومتدرجة ومتغيرة، لتناسب احتياجات العملاء المختلفة، ومن أبرزها.

الشهادة البلاتينية متغيرة العائد: مدتها 3 سنوات، بعائد 20.5% سنويا يصرف شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه.

الشهادة البلاتينية ثابتة العائد: مدتها 3 سنوات، بعائد 17.75% عند صرف العائد شهريا، و17.85% عند الصرف ربع السنوي، و18% عند الصرف السنوي.

الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات العائد السنوي: مدتها 3 سنوات، بعائد 22% خلال السنة الأولى، و17.5% خلال السنة الثانية، و13% خلال السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية المتدرجة ذات العائد الشهري: مدتها 3 سنوات، بعائد 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية الخماسية: مدتها 5 سنوات، بعائد ثابت 14.25% سنويا يصرف شهريا.

ويبدأ الحد الأدنى لشراء الشهادات البلاتينية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وفقا للشروط المحددة لكل شهادة.

شهادات البنك الأهلي 2026

أرباح 100 ألف جنيه في شهادات البنك الأهلي

وتختلف قيمة العائد الذي يحصل عليه العميل وفقا لنوع الشهادة ودورية صرف الأرباح، فعند استثمار 100 ألف جنيه في الشهادة البلاتينية متغيرة العائد بنسبة 20.5%، يصل العائد السنوي إلى 20 ألفا و500 جنيه، بمتوسط شهري يبلغ نحو 1708 جنيهات.

كان العائد على المبلغ نفسه قبل زيادة الفائدة يبلغ 19 ألفا و500 جنيه سنويا، بمتوسط 1625 جنيها شهريا، ما يعني زيادة سنوية قدرها 1000 جنيه نتيجة رفع العائد بنسبة 1%، بافتراض استمرار السعر الجديد طوال العام.

أما في حالة شراء الشهادة البلاتينية ثابتة العائد بنسبة 17.75%، فيحصل العميل على نحو 1479 جنيها شهريا مقابل استثمار 100 ألف جنيه.

وبالنسبة للشهادة البلاتينية المتدرجة ذات الصرف الشهري، يصل العائد على المبلغ نفسه إلى 1750 جنيها شهريا خلال السنة الأولى، قبل أن ينخفض إلى مستويات أقل خلال السنتين الثانية والثالثة، وفقا لجدول العائد المعلن.