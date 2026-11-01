الجهود متواصلة.. العثور على جثمان محمد سعيد ضحية سيول نويبع بمنطقة الزلقة|صور

عثر اليوم على جثمان محمد سعيد، أحد المفقودين جراء السيول التي اجتاحت مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، بمنطقة الزلقة، بعد جهود بحث مكثفة ومشاركة واسعة من أهالي المدينة والمتطوعين الذين واصلوا عمليات البحث على أمل العثور عليه.

جاء العثور على الجثمان تتويجًا لجهود إنسانية كبيرة بذلها أبناء نويبع، الذين شاركوا في أعمال البحث، وقدموا نموذجًا مشرفًا للتكاتف والتضامن، وسط حالة من الحزن والترقب التي خيمت على أسر المفقودين وأهالي المدينة.

وتُجسد جهود الأهالي والمتطوعين موقفًا إنسانيًا نبيلًا يعكس أصالة أبناء سيناء ومساندتهم لبعضهم بعضًا في أوقات الشدائد والمحن، حيث لم يتوقفوا عن البحث، وساندوا أسر المفقودين في واحدة من أصعب اللحظات التي شهدتها المدينة.

وكانت مدينة نويبع قد شهدت جارفة أعقبت موجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت مناطق متفرقة بجنوب سيناء، وتسببت في تدفقات مائية قوية بعدد من الأودية، من بينها وادي وتير، وسط استنفار للجهات المعنية وفرق الإنقاذ والمتطوعين لمتابعة تداعيات السيول والبحث عن المفقودين.

ومازالت جهود البحث مستمرة عن المفقود الثاني محمد علي بحيري في سيل وادي وتير.