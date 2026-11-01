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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الاستعلام عن محاضر سرقة الكهرباء وفاتورة الاستهلاك 2026

وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
محمد غالي

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المواطنين من متابعة معاملاتهم دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات التوزيع أو الانتظار أمام مكاتب خدمة العملاء، ومن بينها الاستعلام عن محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي، وسداد قيمتها، وتقديم التظلمات وإرفاق المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن محاضر سرقة الكهرباء وفاتورة الاستهلاك 2026

وتأتي هذه الخدمات ضمن خطة التوسع في التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، إلى جانب توفير وسائل إلكترونية للاستعلام عن فواتير الكهرباء وسدادها، بما يقلل الوقت والجهد ويتيح إنجاز المعاملات بسهولة.

طريقة الاستعلام عن محاضر سرقة الكهرباء إلكترونيا

يمكن للمواطنين الاستعلام عن محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو تطبيقها الإلكتروني، باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو فتح التطبيق الإلكتروني.
2. إنشاء حساب جديد على المنصة أو تسجيل الدخول في حالة امتلاك حساب مسبق.
3. تسجيل الحساب باستخدام الرقم القومي المراد الاستعلام عنه.
4. إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
5. اختيار الخدمة المطلوبة، سواء سداد المحضر أو تقديم تظلم وإرفاق المستندات.
6. استكمال إجراءات السداد الإلكتروني باستخدام وسائل الدفع المتاحة، ومنها فوري أو بطاقات فيزا.

خطوات التظلم على محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي

وتتيح المنصة إمكانية تقديم التظلمات على محاضر الاستيلاء على التيار الكهربائي، من خلال تحميل نموذج التظلم واستيفاء البيانات المطلوبة، ثم إرفاق المستندات اللازمة، وتشمل ما يلي.

- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة طلب الحضور.
- أي مستندات أخرى تدعم طلب التظلم.

وبعد استكمال البيانات وتحميل المستندات، يتم رفع الطلب عبر المنصة لمراجعته من جانب الجهة المختصة.

الاستعلام عن محاضر سرقة الكهرباء وفاتورة الاستهلاك 2026

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2026

ويمكن للمشتركين معرفة قيمة استهلاك الكهرباء والفواتير المستحقة من خلال أكثر من قناة إلكترونية، سواء عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

أولا.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر موقع وزارة الكهرباء

تتيح وزارة الكهرباء إمكانية الاستعلام عن الفواتير مباشرة من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. اختيار قسم الخدمات.
3. الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
4. إدخال بيانات المشترك المطلوبة، وتشمل الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها ورقم البطاقة الشخصية المكون من 14 رقما ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
5. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
6. الضغط على زر الاستعلام للاطلاع على قيمة الفاتورة.

ثانيا.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر المنصة الموحدة

كما يمكن معرفة قيمة فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، عبر تنفيذ الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
2. اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير.
3. الضغط على طلب جديد وتسجيل الدخول إلى الحساب.
4. إدخال اسم المشترك ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
5. الضغط على زر الاستعلام لعرض قيمة الفاتورة المستحقة.

وبعد ظهور قيمة الفاتورة، يمكن للمشترك سدادها من خلال المحصل أو بمقر شركة الكهرباء، أو عبر المنصة الموحدة ووسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

الاستعلام عن محاضر سرقة الكهرباء وفاتورة الاستهلاك 2026

طرق دفع فاتورة الكهرباء إلكترونيا

وفرت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية مجموعة متنوعة من وسائل الدفع، بهدف تسهيل سداد الفواتير دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات، وتشمل أبرز هذه الوسائل.

- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
- تطبيقات الدفع الإلكتروني.
- ماكينات الدفع المنتشرة بالمحال التجارية.
- فروع شركات التحصيل الإلكتروني.
- مكاتب البريد المصري.
- منافذ السداد التابعة للبنوك المختلفة.

وتمنح هذه الوسائل المواطنين مرونة أكبر في سداد فواتير الكهرباء ومتابعة المستحقات، ضمن جهود تطوير الخدمات الرقمية وتوسيع الاعتماد على المعاملات الإلكترونية.

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