خبير: الغاز والكهرباء والتجارة تفتح آفاقًا جديدة للشراكة المصرية العراقية

قال الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس العراقي نزار أميدي يعكس أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والعراق، وحرص البلدين على تعزيز التكامل ودعم مسارات التنمية والاستقرار في العراق.

فرص واعدة لزيادة الاستثمارات بين مصر والعراق

وأضاف إسماعيل، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاتصال يحمل رسائل تتجاوز إطار العلاقات الثنائية، ليشمل بحث فرص زيادة التعاون في مختلف المجالات، سواء على مستوى التشاور السياسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، أو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح أن هناك فرصًا واعدة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجالات الغاز والكهرباء، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات المشتركة.

وأشار مدير المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن مصر ترتبط بالعراق بعلاقات استراتيجية تقوم على التكامل والتواصل المستمر، بما يسهم في تحقيق مزيد من الزخم للعلاقات بين البلدين، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في العراق.

ولفت إلى أن العراق يمتلك العديد من الموارد الطبيعية، ويحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية والاستفادة من إمكاناته، مؤكدًا دعم مصر للرؤى التكاملية والمشروعات التنموية العراقية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.

وأكد أن التعاون بين مصر والعراق يمثل فرصة لتعزيز المصالح المشتركة، خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات والخبرات المصرية من إمكانات يمكن توظيفها لدعم المشروعات التنموية، وفتح مجالات أوسع للشراكة والاستثمار بين البلدين.