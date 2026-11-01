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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

402 حالة تسمم استقبلها مركز السموم بمستشفيات بنها الجامعية خلال أكتوبر

مركز السموم
مركز السموم
إبراهيم الهواري

استقبل مركز السموم بمستشفيات جامعة بنها 402 حالة تسمم خلال شهر أكتوبر 2026، تنوعت أسبابها بين التسمم الدوائي والكيميائي والمبيدات والمخدرات والغازات، بالإضافة إلى حالات التسمم الناتجة عن تناول قرص الغلة، التي أسفرت عن حالتي وفاة.


وأعلن قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة بنها، إحصائيات حالات التسمم التي استقبلها المركز خلال الشهر، في إطار دوره المجتمعي والتوعوي لرصد المخاطر الصحية وتسليط الضوء على مصادر التسمم المختلفة.

وكشفت الإحصائيات أن التسمم الدوائي جاء في المرتبة الأولى بإجمالي 254 حالة، يليه التسمم الكيميائي بـ78 حالة، ثم التسمم بالمبيدات بـ30 حالة.

كما سجل المركز 15 حالة تسمم بالغازات، و13 حالة تسمم بالمخدرات، فيما بلغ عدد حالات التسمم الناتجة عن قرص الغلة 12 حالة، من بينها حالتا وفاة.

وأكد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة بنها أهمية تكثيف حملات التوعية والتعريف بطرق الوقاية من التسمم، وسرعة التوجه إلى المستشفى عند الاشتباه في حدوث أي حالة تسمم، لما يمثله التدخل الطبي العاجل من أهمية في إنقاذ حياة المصابين.

القليوبية محافظة القليوبية مركز السموم بمستشفيات جامعة بنها شهر أكتوبر جامعة بنها

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