محافظ القليوبية يفتتح المركز التكنولوجي بالدير في طوخ

افتتح الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالدير التابعة لمركز ومدينة طوخ.

وذلك بحضور النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ياسر قدح، عضوي مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام المحافظة، والمهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ.

ويأتي افتتاح المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية بالدير في إطار خطة محافظة القليوبية للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، بما يسهم في تقريب الخدمات من المواطنين وتيسير حصولهم عليها، وتخفيف الأعباء عنهم، فضلًا عن تقليل الضغط على المركز التكنولوجي الرئيسي بمدينة طوخ.



ويُعد مركز الدير ثالث مركز تكنولوجي يتم افتتاحه ضمن منظومة تضم 10 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طوخ، حيث سبق افتتاح مركزين تكنولوجيين بالوحدتين المحليتين بقريتي أجهور الكبرى وترسا، فيما تعمل باقي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية وتستقبل المواطنين وتقدم لهم الخدمات المختلفة.



وأكد محافظ القليوبية أن التوسع في تشغيل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بانتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية، وحسن استقبال المواطنين، وسرعة فحص الطلبات وإنجاز المعاملات، مع المتابعة المستمرة لمستوى الأداء والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء الحصول على الخدمات.

وأشار إلى أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلالها، بما يحقق المزيد من التيسير على المواطنين، ويوفر الوقت والجهد، ويعزز كفاءة الأداء الإداري على مستوى المحافظة.