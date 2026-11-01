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تغيير مفاجئ في ويندوز 11.. ميزة جديدة ستجعلك تعيد اكتشاف زر الماوس الأيمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تغيير مفاجئ في ويندوز 11.. ميزة جديدة ستجعلك تعيد اكتشاف زر الماوس الأيمن

ويندوز 11
ويندوز 11
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة مايكروسوفت Microsoft، لإحداث تغيير مهم في نظام التشغيل ويندوز 11، من خلال طرح قائمة جديدة قابلة للتخصيص تظهر عند النقر بزر الماوس الأيمن، تتيح للمستخدمين التحكم في الأوامر والخيارات المعروضة، وإزالة العناصر غير الضرورية التي تجعل القائمة مزدحمة وصعبة الاستخدام.

ويأتي التحديث استجابة لشكاوى المستخدمين من كثرة الخيارات داخل قائمة النقر بزر الماوس الأيمن، خاصة مع ظهور أوامر إضافية تابعة لتطبيقات خارجية، ما يجعل الوصول إلى الوظائف الأكثر استخداما أقل سهولة.

وبحسب تقرير نشره موقع Windows Latest، تعمل مايكروسوفت على إعادة تصميم القائمة لتحسين سرعة فتحها وتوفير خيارات تخصيص أوسع، بحيث يتمكن كل مستخدم من تحديد الأوامر التي يريد ظهورها وفقا لطريقة استخدامه للكمبيوتر.

 

ما الجديد في قائمة النقر بزر الماوس الأيمن في ويندوز 11؟

يحمل التحديث الجديد خيارا باسم تخصيص القائمة Customize menu، يظهر بالقرب من الجزء السفلي لقائمة النقر بزر الماوس الأيمن، ويتيح الانتقال إلى صفحة إعدادات مخصصة للتحكم في العناصر المعروضة.

ومن خلال هذه الصفحة، يمكن للمستخدم تفعيل أو إخفاء مجموعة من الأوامر الشائعة، من بينها:

- Send To: إرسال الملفات إلى وجهات مختلفة.
- Print: طباعة الملفات.
- Create Shortcut: إنشاء اختصار.
- Copy As Path: نسخ مسار الملف.
- Rotate Image: تدوير الصور.

قائمة النقر بزر الماوس الأيمن


كما تتيح مايكروسوفت إمكانية عرض أوامر القص والنسخ واللصق وإعادة التسمية والحذف والمشاركة في صورة نصوص بدلا من الأيقونات فقط، ما يجعل التعرف عليها واستخدامها أكثر سهولة.

ولا يتوقف التخصيص عند ذلك، إذ يمكن أيضا نقل خيار الخصائص Properties  إلى أسفل القائمة، بما يتناسب مع تفضيلات المستخدم.

كذلك تمنح الشركة المستخدمين إمكانية التحكم في عدد الإضافات التابعة لتطبيقات الطرف الثالث التي تظهر داخل القائمة، مثل أدوات التخزين السحابي وبرامج ضغط الملفات وتطبيقات مكافحة الفيروسات، لمنع ازدحام القائمة بالأوامر غير الضرورية.

قائمة النقر بزر الماوس الأيمن

كيف تحصل على قائمة النقر الجديدة في ويندوز 11؟

بدأت مايكروسوفت طرح الميزة تدريجيا من خلال تحديث اختياري لنظام ويندوز 11، يستهدف الإصدارين 25H2 و26H2.

ويمكن للمستخدمين التحقق من إمكانية تثبيت التحديث من خلال الخطوات التالية:

1. افتح قائمة الإعدادات Settings.
2. انتقل إلى تحديث ويندوز Windows Update.
3. اختر الخيارات المتقدمة Advanced Options.
4. افتح قسم التحديثات الاختيارية Optional Updates.
5. ابحث عن التحديث الذي يحمل الرقم KB5127936.
6. قم بتثبيت التحديث ثم أعد تشغيل الكمبيوتر.


وبعد وصول الميزة إلى جهازك، افتح مستكشف الملفات File Explorer، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على أي ملف.

ستجد خيار Customize menu أسفل القائمة، اضغط عليه لتحديد الأوامر التي تريد إظهارها أو إخفاءها.

ويمكن الوصول إلى إعدادات التخصيص أيضا من خلال المسار التالي: Settings > Personalization > Context Menu

قائمة النقر بزر الماوس الأيمن

مايكروسوفت تعد بقائمة أسرع وأقل ازدحاما

إلى جانب خيارات التخصيص الجديدة، أكدت مايكروسوفت أن إعادة تصميم قائمة النقر بزر الماوس الأيمن ستساهم في تحسين سرعة فتحها مقارنة بالتجربة الحالية.

ومن المنتظر أن تساعد هذه التغييرات على جعل التعامل مع الملفات والمجلدات أكثر سلاسة، مع تقليل الوقت اللازم للوصول إلى الأوامر الأكثر استخداما.

ومع ذلك، فإن طرح الميزة يتم بصورة تدريجية، ما يعني أن تثبيت التحديث الاختياري لا يضمن ظهور خيار التخصيص مباشرة على جميع الأجهزة.

وفي حال لم تظهر الميزة بعد تثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين الانتظار حتى توسيع نطاق الإطلاق، مع توقع وصولها إلى عدد أكبر من الأجهزة ضمن تحديث نوفمبر.

ويندوز 11 مايكروسوفت زر الماوس الأيمن قائمة النقر

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