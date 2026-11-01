أبو الغيط يكشف تفاصيل مواجهة مبارك مع ديك تشيني بشأن التوريث.. ماذا دار في لقاء الفجر؟

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، تفاصيل لقاء جمعه بنائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني في فبراير 2005، تطرق خلاله الأخير إلى موقف الإدارة الأمريكية من مسألة توريث الحكم في مصر خلال عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

أبو الغيط: أبلغت الرئيس مبارك مباشرة بموقف أمريكا من التوريث

وقال أبو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ديك تشيني أبلغه خلال اللقاء بأن الولايات المتحدة غير موافقة على فكرة التوريث، ليرد عليه بأن الرئيس مبارك صديقه، وأنه لا يوجد توريث في الحكم، مطالبًا إياه بالتحدث مع الرئيس مباشرة بشأن الأمر.

وأضاف أنه أبلغ اللواء عمر سليمان بما دار في اللقاء، مشيرًا إلى أنه أرسل للرئيس مبارك 7 برقيات بشأن ما قاله نائب الرئيس الأمريكي حول قضية التوريث.

تفاصيل حديث تشيني مع أبو الغيط عن التوريث في مصر

وتابع أبو الغيط أن الرئيس مبارك استدعاه في ساعة مبكرة من الصباح، فتوجه إلى لقائه في الثامنة صباحًا، وأطلعه على تفاصيل حديث تشيني والموقف الذي أبداه خلال اللقاء، موضحًا أن مبارك تأثر بما سمعه من المسؤول الأمريكي.

كما استعاد أبو الغيط واقعة أخرى جمعته بالسيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي واجهه بحدة متسائلًا عن حقيقة موقف الرئيس مبارك من مسألة توريث الحكم.

وأوضح أنه نفى أمام ماكين ما أثير بشأن التوريث، مشيرًا إلى أن السيناتور الأمريكي عندما التقى الرئيس مبارك لاحقًا لم يتطرق إلى هذه القضية خلال حديثه معه.