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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ السباح زين هشام بالذهبية التاريخية في أولمبياد الشباب

السباح زين هشام
السباح زين هشام
عمرو مصطفى

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، السباح المصري زين هشام، لتتويجه بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار  "2026"»، المقامة حاليًا في العاصمة السنغالية  داكار، بعد أن أنهى السباق بزمن 52.16 ثانية.

وزير الرياضة يهنئ السباح زين هشام بالذهبية التاريخية 

 

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يمثل إضافة جديدة للرياضة المصرية، ويعكس ما تتمتع به المواهب المصرية الشابة من قدرات تؤهلها للمنافسة على أعلى المستويات الدولية، مشيدًا بالجهد الذي بذله اللاعب والجهاز الفني المرافق له.

وقال الوزيرأتوجه بخالص التهنئة للبطل زين هشام على هذا الإنجاز التاريخي في المحفل الأولمبي للشباب، ونفخر بما قدمه من أداء مشرف ، كما وجه التهنئة الي المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ،  والكابتن محمد مطيع رئيس البعثة المصرية بداكار .

وأتمنى جوهر نبيل  التوفيق لباقي أعضاء البعثة المصرية في مشاركتهم بالدورة.

وتشارك البعثة المصرية في الدورة بـ45 لاعبًا ولاعبة يتنافسون في 19 لعبة رياضية، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة .

السباح زين هشام زين هشام وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار

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