مسار غير قانوني.. الحرس الثوري: انفجار سفينتين للنفط في مضيق هرمز

أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني انفجار سفينتين نفطيتين في مسار غير قانوني بمضيق هرمز بعد اصطدامهما بألغام بحرية.

وفي وقت لاحق ؛أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ، اندلاع حريق في ناقلة نفط عملاقة بمضيق هرمز، عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور أحد المسارات البحرية التي وصفتها طهران بأنها غير مصرح بها، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا.

وقالت البحرية الإيرانية إن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وتجاهلت تحذيرات لاسلكية متكررة بعدم استخدام المسار الجنوبي للمضيق، قبل أن تصطدم بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي واندلاع النيران على متنها، حسب ما نقلته وسائل اعلام عن بيان الحرس الثوري الإيراني.



وأضافت أن الحادث يمثل الواقعة الرابعة من نوعها التي تتعرض فيها ناقلة نفط لانفجار وحريق داخل مضيق هرمز منذ صباح الجمعة، على خلفية محاولات سفن تجارية عبور مسارات بحرية لا تحظى بموافقة السلطات الإيرانية، وفق الرواية الرسمية لطهران.