مقذوف مجهول يصيب سفينة في مضيق هرمز

أفادت هيئة بحرية بريطانية بأنها تلقت بلاغاً عن واقعة داخل مضيق هرمز، مشيرا إلى أن قبطان سفينة تجارية أبلغ بأن سفينة أخرى تعرضت للاستهداف بمقذوف مجهول.

وبالأمس ؛ أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اندلاع حريق في ناقلة نفط عملاقة بمضيق هرمز، عقب اصطدامها بلغم بحري أثناء محاولتها عبور أحد المسارات البحرية التي وصفتها طهران بأنها غير مصرح بها، في تطور جديد يعكس تصاعد المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل الطاقة عالميًا.

وقالت البحرية الإيرانية إن الناقلة كانت تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وإنها تجاهلت تحذيرات لاسلكية متكررة بعدم استخدام المسار الجنوبي للمضيق، قبل أن تصطدم بلغم بحري، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي واندلاع النيران على متنها، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عن بيان الحرس الثوري الإيراني.