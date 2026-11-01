إيران تكشف: مضيق هرمز قد يُعاد فتحه في غضون يومين بموجب اقتراح جديد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اقتراحاً تمت مناقشته مع الوسطاء قد يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل في غضون يومين .

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يجري فيه المفاوضون الإيرانيون محادثات مع وسطاء قطريين في الدوحة بهدف إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي إن طهران ليس لديها خطط فورية للاجتماع مباشرة مع المسؤولين الأمريكيين، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الجارية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن إيران عرضت سابقاً إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي في غضون أسبوع إذا وافقت واشنطن على عدة مطالب، بما في ذلك رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.

وذكرت وكالات الأنباء أن الولايات المتحدة رفضت ذلك الاقتراح السابق.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو يوم السبت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف العدوان ضد إيران، أو أنه يفضل حلاً دبلوماسياً.