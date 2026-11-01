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ترامب يستجيب لطلب عُمدة نيويورك ويمنح تأشيرة لوالدة صبي قُتــل بالرصاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يستجيب لطلب عُمدة نيويورك ويمنح تأشيرة لوالدة صبي قُتــل بالرصاص

الصبي الذي قتل في نيويورك
الصبي الذي قتل في نيويورك
محمد على

أعلن رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح تأشيرة لوالدة مراهق من غانا، يبلغ 15 عامًا، قتل بالرصاص قبل أيام، وذلك بعد اتصال هاتفي جمعهما.

وقال “ممداني” في منشور على منصة "إكس" إنه تحدث مع ترامب، وإن الأخير وافق على منح والدة المراهق جافيتس فريمبونج التأشيرة "فورا".

وكتب زهران ممداني : "إن مقتل طفل هو فاجعة لا ينبغي لأي أب أو أم أن يتحملها، فكيف إذا كان ذلك عبر آلاف الأميال! تستحق والدة جافيتس فريمبونج، أن تودع ابنها بنفسها. لقد أنهيت للتو مكالمة هاتفية مع الرئيس ترامب، وقد وافق على منحها التأشيرة فورا".

وأضاف: "إن مدينة نيويورك بأكملها في حداد على هذه المأساة".

ولم يعلن البيت الأبيض موقفا بشأن تأكيد أن الإدارة الأمريكية ستصدر التأشيرة.

وكان جافيتس فريمبونج، في طريقه إلى المدرسة في أحد أحياء برونكس قبيل الساعة 9:30 صباح الخميس عندما أصيب برصاصة في البطن، وفقا لشرطة مدينة نيويورك، وأعلنت وفاته في المستشفى في وقت لاحق من اليوم نفسه.

ولم تجر أي اعتقالات حتى الآن، ولا يزال الحادث قيد التحقيق.

ووفقا لعضو مجلس النواب الأمريكي ريتشي توريس، وهو ديمقراطي من برونكس بولاية نيويورك، فإن فريمبونج، وصل إلى برونكس قادما من غانا قبل عام ليكون مع والده ويبدأ حياة جديدة في الولايات المتحدة.

جافيتس فريمبونج نيويورك ممداني غانا

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