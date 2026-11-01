أحمد جلال: تغييرات مرتقبة في قائمة منتخب مصر.. ناصر ماهر يقترب وأوباما على أعتاب الظهور الأول

كشف الإعلامي أحمد جلال عن وجود اتجاه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لإجراء عدد من التغييرات على قائمة الفراعنة خلال معسكر نوفمبر المقبل، في إطار الاستعداد للارتباطات القادمة.

وقال “جلال”، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، أن حسام حسن يدرس ضم ناصر ماهر، لاعب بيراميدز، إلى صفوف المنتخب، إلى جانب إمكانية استدعاء يوسف أوباما، لاعب الفريق السماوي، للمرة الأولى في مسيرته مع المنتخب الوطني.

وأضاف أن هناك اتجاهًا أيضًا داخل الجهاز الفني للاستعانة بأحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، خلال المعسكر المقبل، خاصة بعد عودة العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني إلى طبيعتها، وإبداء الحارس رغبته في تمثيل منتخب مصر.

وأشار إلى أن أحمد الشناوي قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، بعدما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط في 12 مباراة، وهو ما عزز فرصه في الانضمام إلى قائمة الفراعنة.

وتابع أن الجهاز الفني يفاضل بين أحمد الشناوي ومحمد الشناوي، حارس الأهلي، لحسم اسم الحارس الذي سينضم إلى المعسكر، مع وجود أفضلية نسبية لأحمد الشناوي في الوقت الحالي، وفقًا للمعطيات الفنية والأرقام الأخيرة.

واختتم أحمد جلال حديثه بالتأكيد على أن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر قد تشهد وجوهًا جديدة وتغييرات في بعض المراكز، في ظل رغبة حسام حسن في الاستفادة من العناصر التي تقدم مستويات جيدة مع أنديتها.