3 هواتف تكشف نشاط علياء قمرون .. والداخلية تعلن تفاصيل ضبطها في حلوان

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، عن ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خادشة وإيحاءات تتنافى مع القيم المجتمعية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، دأبت خلالها على التلفظ بألفاظ جنسية خارجة وإيحاءات خادشة للحياء العام تتنافى مع القيم المجتمعية.

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وبحوزتها 3 هواتف محمولة، بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.