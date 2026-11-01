ترامب: قد نضرب المواقع الإيرانية النووية المتبقية في 10 دقائق

أكد الرئيس الأمريكي في تصريحات له بإمكانية القيام بعمل عسكري سريع قائلاً: "قد نضرب المواقع الإيرانية النووية المتبقية في 10 دقائق".

وحول رد “ترامب” على ما إذا كان سيستأنف الحرب على إيران الأسبوع المقبل: لن أناقش ذلك أمام وسائل الإعلام، وإيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً إذا كانوا يرغبون في إبرام اتفاق وسنرى ما سيحدث بشأن ذلك".

وأكد “ترامب”: لسنا في عجلة من أمرنا بشأن إيران بعد ما دمّرنا قواتها البحرية والجوية ودفاعاتها المضادة للطائرات.. لقد دمرنا القدرات النووية الإيرانية ولا يزال أمامنا موقع أو موقعان يتعين علينا التعامل معهما، حيث يمكننا التعامل مع الموقع أو الموقعين المتبقيين في إيران خلال 10 دقائق".

وأشار ترامب إلى إمكانية ضرب جبل الفأس بقوله: "موقع جبل الفأس يعتبر من المواقع الإيرانية التي يتعين علينا التعامل معها ويمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة".

وحول روسيا وأوكرانيا، قال ترامب: أعتقد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي في المستقبل القريبـ.

وقال ردًا على سؤال بشأن تحذير بلاده روسيا من هجوم إرهابي محتمل: ستتم إحاطتي بشأن ذلك الأحد.