دبلوماسي سابق يُحذّر: العالم على أعتاب الفوضى.. واستخدام القوة أصبح أكثر مشروعية

حذَّر السفير أيمن زين الدين، نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق، من تصاعد حالة الاضطراب في النظام الدولي، مؤكدًا أن العالم أصبح على أعتاب مرحلة من الفوضى في ظل تزايد الاعتماد على القوة في إدارة العلاقات بين الدول، وتراجع احترام قواعد القانون الدولي.

استعادة دور التنظيم الدولي وإعلاء مبادئ القانون الدولي

وقال زين الدين، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن المجتمع الدولي أصبح في حاجة ملحة إلى استعادة دور التنظيم الدولي وإعلاء مبادئ القانون الدولي، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن رؤساء الدول الكبرى تعكس حجم التغيرات التي يشهدها النظام العالمي.

استخدام القوة في العلاقات الدولية

وأوضح أن استخدام القوة في العلاقات الدولية أصبح أكثر مشروعية مما كان عليه في السابق، وهو ما يمثل تراجعًا لدور القواعد القانونية والمؤسسات الدولية في تنظيم العلاقات بين الدول، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يدفع العالم نحو مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

وشدّد نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق على أهمية إعادة الاعتبار للقانون الدولي والمؤسسات الدولية، باعتبارهما الضمانة الأساسية للحفاظ على التوازن في العلاقات الدولية والحد من الصراعات والتوترات العالمية.