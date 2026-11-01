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لا مساس بالأصول أو الشعار.. هاني حتحوت يكشف مفاجآت جديدة بشأن بيع شركة الكرة بنادي الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا مساس بالأصول أو الشعار.. هاني حتحوت يكشف مفاجآت جديدة بشأن بيع شركة الكرة بنادي الزمالك

هاني حتحوت
هاني حتحوت
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف الإعلامي هاني حتحوت كواليس جديدة بشأن ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، وخطط إدارة النادي للتفاوض حول بيع نسبة من أسهم الشركة، في ظل التحركات المرتبطة بالحصول على موافقة الجمعية العمومية.

وقال هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج «مودرن سبورتس»، إن نادي الزمالك لا يمتلك أي عروض جديدة لشراء شركة الكرة حتى الآن، باستثناء العرض الوحيد الذي سبق أن وصل إلى النادي وتم رفضه خلال الفترة التي سبقت رحيل جون إدوارد.

وأضاف أن إدارة الزمالك تدرس، بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، بدء التفاوض مجددًا مع أصحاب العرض الوحيد، على أن تبدأ نسبة البيع من 51% من أسهم شركة الكرة.

تقييم شركة الكرة بالزمالك

وأوضح حتحوت أن الزمالك تلقى تقييمًا لشركة الكرة يصل إلى 3.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن العرض الوحيد الذي وصل إلى النادي تضمن الحصول على 1.8 مليار جنيه، إلى جانب عدم تحمل الزمالك أي خسائر في شركة الكرة لمدة 5 سنوات.

وأشار إلى أن هذه الشروط تجعل القيمة الإجمالية للعرض تتجاوز تقريبًا التقييم الذي حصلت عليه الشركة، حال احتساب الالتزامات المالية التي يتضمنها العرض.

موقف وزارة الرياضة من بيع شركة الكرة

وفيما يتعلق بموافقة وزارة الشباب والرياضة، كشف حتحوت أن الزمالك يمتلك بالفعل موافقة الجهة الإدارية على بيع نسبة 60% من شركة الكرة، مؤكدًا أن مسؤولي النادي لديهم ثقة في قانونية الإجراءات المتبعة بشأن الدعوة لعقد الجمعية العمومية وما يترتب عليها من خطوات.

وشدد الزمالك، وفقًا لما ذكره حتحوت، على عدم وجود أي نية لبيع أصول النادي، أو المساس بهويته وشعاره، مؤكدًا حرص المسؤولين على تضمين هذه النقاط في الإعلان الرسمي للدعوة إلى الجمعية العمومية.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي إدارة الزمالك لإيجاد حلول استثمارية ومالية تدعم شركة الكرة، مع التأكيد على الحفاظ على أصول النادي وهويته وتاريخه.

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