تفاصيل أحدث سيارة توريس من KGM العالمية

قدمت KGM طراز توريس 2027 المحدث، بمجموعة من التحسينات شملت التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية ومنظومة الحركة، مع اعتماد ناقل حركة أوتوماتيكي جديد من AISIN بثماني سرعات.

وحصلت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات على شبكة أمامية ومصابيح وصادمين أمامي وخلفي بتصميم محدث، مع إضافة لون Plasma Shadow إلى مجموعة الألوان المتاحة، بما يعزز حضورها العصري ويحافظ على شخصيتها القوية.

وشملت تحديثات المقصورة تصميمًا جديدًا لعجلة القيادة والكونسول الوسطي ووحدة التحكم في ناقل الحركة، إلى جانب دعم الاتصال اللاسلكي بتقنيتي Apple CarPlay وAndroid Auto.

وتوفر فئتا Luxury وBlack Edition وحدتين للشحن اللاسلكي للهواتف، بما يعزز مستويات الراحة والاستخدام العملي داخل السيارة.

وتعتمد توريس 2027 على محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر بتقنية الحقن المباشر GDI، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، مع ارتفاع عزم الدوران من 280 إلى 300 نيوتن متر، ويتوافر العزم بين 2000 و3500 دورة في الدقيقة.

وتطرح السيارة بخمس فئات، تبدأ بفئة Comfort بسعر مليون و650 ألف جنيه، ثم Advanced بسعر مليون و790 ألف جنيه، وPremium بسعر مليون و925 ألف جنيه.

ويبلغ سعر فئتي Luxury وBlack Edition مليونين و75 ألف جنيه لكل منهما، مع اختلاف التجهيزات ومستويات الراحة بين الفئات.