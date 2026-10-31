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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المدير الإقليمي لـ«الإيكاو»: ندوة المطارات الخضراء الأفضل والأمتع بتاريخ الطيران

محمد رحمة المدير الاقليمي للايكاو
محمد رحمة المدير الاقليمي للايكاو
نورهان خفاجي

أشاد محمد رحمة، المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط بالمنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو» (ICAO)، بالنجاح الكبير والتنظيم الاستثنائي لفعاليات «ندوة المطارات الخضراء» التي استضافتها القاهرة، مؤكداً أن هذا المؤتمر يعد البارز والأفضل والأمتع في تاريخ مشاركاته بمؤتمرات الطيران على الإطلاق.

ووجّه «رحمة»، في كلمته الختامية، جزيل الشكر للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الإقليمي والدولي الهام على مدار يومين من النقاشات واللقاءات المثمرة بين قادة وصناع قرار الطيران المدني.

كما أثنى المدير الإقليمي لـ «الإيكاو» على الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واصفاً إياه بالصديق العزيز ومن أكثر الشخصيات شغفاً بقطاع الطيران، مشيراً إلى مسيرته المهنية الحافلة كوزير وطيار ممارس وعضو سابق بمجلس منظمة «الإيكاو»، إلى جانب قيادته لسلطة الطيران المدني ورئاسته التنفيذية السابقة لشركات طيران.

وفي السياق ذاته، أعرب «رحمة» عن تقديره البالغ لفريق «الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية» بقيادة المهندس أيمن عرب، لجهودهم في تنظيم هذا الجمع الغفير وتوفير بيئة تواصل متميزة للشركاء، مؤكداً أن القابضة للمطارات رفعت سقف التوقعات عالياً أمام أي فعاليات قادمة بفضل الرعاية والمتابعة الدقيقة لكافة المشاركين.

الإيكاو المدير الاقليمي للايكاو وزارة الطيران القابضة للمطارات

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