بعد مباحثات إسطنبول.. زيلينسكي يعلن اتفاقاً مع تركيا بشأن ممر الحبوب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، التوصل إلى اتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان للعمل على إنشاء ممر جديد للحبوب في البحر الأسود، في خطوة تستهدف دعم حركة الملاحة البحرية وضمان استمرار نقل الحبوب.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في مدينة إسطنبول، عقب مباحثاتهما، إنه اتفق مع الرئيس التركي على العمل من أجل إنشاء ممر للحبوب في البحر الأسود.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن تركيا تدعم الجهود الرامية إلى ضمان الملاحة الآمنة في البحر الأسود، والعمل على استعادة الظروف الطبيعية للحياة في المنطقة.

يأتي الاتفاق في إطار التحركات الأوكرانية التركية لتعزيز أمن الملاحة البحرية واستعادة حركة نقل الحبوب عبر البحر الأسود.