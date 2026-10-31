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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: إسرائيل لديها خطط لطرد الفلسطينيين من أرضهم وهذا أمر غير مقبول

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين
هاني حسين

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الأورومتوسطي، أن الشعب الفلسطيني يطلب فقط 27% فقط من أراضيه التاريخية، والاحتلال هو جوهر المشكلة.

وقال أبو العينين، في كلمته على هامش تكريمه من المؤسسة العالمية للثقافة والتراث «سيمي» في إيطاليا، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هناك خطط إسرائيلية لطرد الفلسطينيين من أرضهم، وهذا أمر غير مقبول».

وأضاف أبو العينين: «هناك الكثير من المبادرات التي تحدثت عن ضرورة إحلال السلام، وهناك 160 دولة في الأمم المتحدة تطالب بدولة فلسطينية، لكن دولة واحدة فقط توقف قرار 160 دولة وترفض إقامة دولة فلسطينية».

ولفت أبو العينين إلى أننا بحاجة إلى السلام القائم على الحقوق والحقائق، مضيفًا: «مصر تحاول دائمًا وقف الحروب في المنطقة، وترامب جاء إلى الشرق الأوسط ليعلن وقف الحرب ووضع خارطة طريق للمستقبل والسلام في غزة».

وتابع أبو العينين: «حتى الآن لا توجد دولة فلسطينية ولا وقف للحرب، والناس يموتون في الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال».

أبو العينين محمد أبو العينين اخبار التوك شو مصر احمد موسى

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