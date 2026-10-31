مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي تشارك فى القافلة الإغاثية الـ 14 لدعم الفلسطينيين في غزة

شاركت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي، عضو مؤسس بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في القافلة الإغاثية الرابعة عشرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي أطلقها التحالف، اليوم السبت، بمشاركة أكثر من 100 شاحنة محملة بنحو 1400 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة.

وشهد اصطفاف القافلة، حضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من قيادات التحالف وممثلي المؤسسات المشاركة، إلى جانب السيدة سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين، ومتطوعي المؤسسة.

وتواصل مؤسسة أبو العينين، برئاسة النائب محمد أبو العينين، مساندتها للأشقاء الفلسطينيين؛ إذ شاركت في جميع القوافل الإغاثية الأربع عشرة التي أطلقها التحالف الوطني لدعم غزة، وقدمت عبر هذه المشاركات آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية والبطاطين والألحفة، للمساهمة في تلبية احتياجات الأسر الفلسطينية والتخفيف من معاناتها.

وجاء حضور السيدة سمية أبو العينين ومتطوعي المؤسسة خلال اصطفاف القافلة؛ امتدادًا لمشاركة المؤسسة الميدانية في جهود الإغاثة، والتنسيق مع مؤسسات التحالف الوطني لتوفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء في القطاع، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة والنقص الحاد في المواد الغذائية والمعيشية.

وضمت القافلة الرابعة عشرة كميات من المواد الغذائية والدقيق والأغطية والملابس والأدوية والمستلزمات الإغاثية