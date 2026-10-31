البحرية الإيرانية: حريق في ناقلة نفط مخالفة بعد اصطدامها بألغام بمضيق هرمز

أفادت البحرية الإيرانية؛ مساء اليوم؛ بنشوب حريق في ناقلة نفط مخالفة إثر اصطدامها بألغام أثناء عبورها في منطقة محظورة شرق مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تخطط لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين، رافضاً التقارير التي تشير إلى خلاف ذلك باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

وأضاف عراقجي أن إيران فحصت بعناية رسالة أرسلها نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى مسئول الأمن الإيراني الكبير محسن رضائي، وأن الأمر لا يزال قيد المراجعة من قبل السلطات المختصة، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).