من باب الشعرية إلى الغربية.. حكاية سقوط متهم أوهم المواطنين ببيع قطع أثرية عبر مواقع التواصل

بدأت الحكاية بصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عرض صاحبها قطعًا حجرية زاعمًا أنها آثار أصلية، ووضع أمام متابعيه وعودًا بالحصول على قطع أثرية نادرة مقابل مبالغ مالية، مستغلًا رغبة البعض في اقتناء الآثار، قبل أن تنتهي مغامرته في قبضة الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية.

لم يكن المتهم يدير نشاطًا تجاريًا لبيع الآثار كما أوحى لضحاياه، وإنما اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين، بعدما جهز عددًا من القطع الحجرية المقلدة، وبدأ الترويج لها باعتبارها قطعًا أثرية حقيقية.

ومع انتشار الصفحة ورصد نشاطها، بدأت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تتبع الحساب وكشف هوية القائم على إدارته.

وبعد الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وتبين أنه له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية.

وبتفتيشه، عثرت القوات بحوزته على 7 قطع أثرية حجرية مقلدة، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على أدلة ومعلومات تؤكد نشاطه الإجرامي في الترويج لتلك القطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال مواجهته، اعترف المتهم بإدارة الصفحة والترويج للقطع المضبوطة باعتبارها آثارًا أصلية، موضحًا أنه اشتراها من أحد البازارات بمنطقة باب الشعرية، ثم استخدمها في إيهام المواطنين بأنها قطع أثرية حقيقية، مطالبًا الراغبين في شرائها بتحويل مبالغ مالية إليه.

ولم تتوقف الحيلة عند الحصول على الأموال، إذ كان المتهم، بحسب اعترافاته، يغلق هاتفه المحمول عقب تحويل الضحايا للمبالغ المطلوبة، ليقطع التواصل معهم ويتهرب من مطالباتهم.

وبذلك انتهت رحلة الصفحة التي اتخذت من بيع الآثار المزعومة ستارًا للنصب على المواطنين، بضبط القائم عليها والتحفظ على القطع الحجرية والهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع القطع الأثرية بمقابل مادى .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها ( له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية ) ، وضبط بحوزته (7 قطع أثرية حجرية "مقلدة" - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة المشار إليها والترويج للقطع المضبوطة بحوزته "قام بشرائها من أحد البازارات بمنطقة باب الشعرية" للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بكونها أثرية وطلبه منهم تحويل مبالغ مالية له ، وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه المحمول وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.