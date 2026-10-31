تسول وسوء معاملة.. العثور على طفلة أوسيم المتغيبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طفلة بعد تغيبها عن منزلها بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 20 أكتوبر تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بتغيب ابنته 12 سنة عقب خروجها من مسكنها.

وأمكن تحديد مكان تواجد الطفلة المشار إليها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة حال قيامها بأعمال التسول وإستجداء المارة، وبسؤالها أقرت بتركها منزل أهلها لسوء معاملة والدها لها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وتم إيداع الطفلة تنيسقاً والجهات المعنية بإحدى دور الرعاية.

