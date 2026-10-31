قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة
انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية للمرة الثالثة
بالأرقام.. عموتة يعادل كولر وموسيماني في أول 11 مباراة مع الأهلي ويتفوق على فايلر
بدر عبد العاطي: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن المصري ومصر ترفض الاعتداء على دوله
البنك الأهلي يحدد شروط رحيل محمود الجزار بعد اهتمام الأهلي | خاص
10 وفيات و24 مصابا.. وزير الصحة يوجه بتقديم الرعاية لمصابي حادث الطريق الأوسطي
بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية
نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو
حكم تقديم الطعام للمعزين عند أهل الميت.. عطية لاشين يوضح
عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل الإنجاز التاريخي للدواء المصري في أفريقيا
بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت
وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأسر ضحايا ومصابي حادث الأوسطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

دخلت أسعار الذهب في مصر مرحلة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بعد تراجع بلغت قيمته نحو 105 جنيهات على الأقل في سعر الجرام بمختلف الأعيرة، لتتوقف موجة الهبوط مؤقتًا وسط ترقب لتحركات المعدن الأصفر.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6250 جنيهًا، دون تغير ملحوظ مقارنة بمستويات الأسعار السابقة.

عيار 21 يستقر بعد موجة التراجع

حافظ جرام الذهب عيار 21 على مستوى 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع، بينما سجل عيار 24 نحو 7142 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.

أسعار الأعيرة الذهبية

  • عيار 22: 6547 جنيهًا للشراء و6495 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 5357 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.
  • عيار 14: 4166 جنيهًا للشراء و4133 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب والأوقية

وسجل الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع، فيما سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 3900 دولار للشراء و3899 دولارًا للبيع.

وتأتي حالة الاستقرار الحالية بعد خسائر سعرية شهدها الذهب، في انتظار اتجاهات التداولات المقبلة للمعدن النفيس.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

البنك المركزي

السعودية توافق على استمرار وديعة بـ 5.3 مليار دولار لمدة عام في «المركزي المصري»

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

نشات الديهي وبوتين

العاشرة بدلًا من TeN.. نشأت الديهي يكشف تفاصيل تغيير اسم القناة.. ويوضح حقيقة سؤاله للرئيس بوتين

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

عدادات الكهرباء الكارت

مديونية عداد الكهرباء الكارت.. أسباب الخصم المفاجئ من الرصيد

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

ترشيحاتنا

جفاف يضرب أوروبا

أزمة بطاطس كبيرة تعيشها دول أوروبا.. اعرف التفاصيل

بدء عمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية حتى 10 نوفمبر

بدء عمل لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين في السعودية حتى 10 نوفمبر

الأردن ـ أرشيفية

الأردن يحبط محاولة تسلل عناصر مسلحة قادمة من سوريا

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد