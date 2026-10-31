بعد خسائر 105 جنيهات.. سعر الذهب يلتقط أنفاسه في مصر اليوم السبت

دخلت أسعار الذهب في مصر مرحلة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، بعد تراجع بلغت قيمته نحو 105 جنيهات على الأقل في سعر الجرام بمختلف الأعيرة، لتتوقف موجة الهبوط مؤقتًا وسط ترقب لتحركات المعدن الأصفر.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6250 جنيهًا، دون تغير ملحوظ مقارنة بمستويات الأسعار السابقة.

عيار 21 يستقر بعد موجة التراجع

حافظ جرام الذهب عيار 21 على مستوى 6250 جنيهًا للشراء و6200 جنيه للبيع، بينما سجل عيار 24 نحو 7142 جنيهًا للشراء و7085 جنيهًا للبيع.

أسعار الأعيرة الذهبية

عيار 22: 6547 جنيهًا للشراء و6495 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 5357 جنيهًا للشراء و5314 جنيهًا للبيع.

عيار 14: 4166 جنيهًا للشراء و4133 جنيهًا للبيع.

الجنيه الذهب والأوقية

وسجل الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع، فيما سجلت أوقية الذهب عالميًا نحو 3900 دولار للشراء و3899 دولارًا للبيع.

وتأتي حالة الاستقرار الحالية بعد خسائر سعرية شهدها الذهب، في انتظار اتجاهات التداولات المقبلة للمعدن النفيس.