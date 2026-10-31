بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. حقيقة خضوع الصيدليات لمواعيد غلق المحال التجارية

مع الإعلان عن بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، واعتماد تأخير العقارب لمدة ستين دقيقة كاملة، يترقب ملايين المواطنين معرفة الانعكاسات المباشرة لهذا التغيير الزمني على حياتهم اليومية، وتحديداً فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المنشآت والأنشطة الخدمية، ويأتي في صدارة هذه التساؤلات قطاع حاسم وحيوي يمس صحة وسلامة المواطنين بشكل مباشر، وهو قطاع الصيدليات؛ حيث يتساءل الجميع عما إذا كانت الصيدليات ستخضع للقرارات الحکومية الصارمة الخاصة بالمواعيد الشتوية الموحدة للمحال العامة، أم أنها ستحتفظ باستثنائاتها المعتادة لضمان تقديم الخدمات الطبية والدوائية الطارئة للمرضى والمحتاجين على مدار الساعة دون أي انقطاع.

هل الصيدليات مشمولة بقرار الغلق الشتوي 2026؟

وتُعد الصيدليات من الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية المعتادة، نظرا لارتباط عملها بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات المرضى على مدار اليوم، وبالتالي لا تسري عليها مواعيد الإغلاق المقررة للمحال التجارية، وفقا للضوابط المنظمة لهذا النشاط.

الصيدليات من الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق

ويتيح هذا الاستثناء استمرار تقديم الخدمات الصيدلية للمواطنين، خاصة الحالات الطارئة التي تتطلب الحصول على الأدوية خارج مواعيد العمل المعتادة.

مواعيد غلق المحلات التجارية في التوقيت الشتوي 2026

وبحسب المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة، تقرر غلق المحال التجارية والمولات في الساعة العاشرة مساءً خلال الأيام العادية.

مواعيد غلق المحلات التجارية

ويُسمح بمد ساعات العمل حتى الساعة الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تختلف مواعيد عمل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، إذ يُسمح باستمرار نشاطها حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل خلال الأيام العادية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وتمتد ساعات العمل حتى الواحدة صباحًا يومي الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة، وفقًا للضوابط المنظمة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

وتلتزم الورش ومحال الأعمال الحرفية بمواعيد فتح وغلق المحال العامة المقررة خلال التوقيت الشتوي، مع مراعاة طبيعة النشاط والموقع الجغرافي، والاستثناءات المحددة لبعض الأنشطة التي تتطلب استمرار العمل لتلبية احتياجات المواطنين.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

وتشمل قائمة الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق المعتادة عددًا من الخدمات الأساسية، أبرزها الصيدليات والمخابز ومحال البقالة والسوبر ماركت.

الأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق الشتوية

إلى جانب بعض الأنشطة السياحية والخدمات الحيوية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لكل نشاط.