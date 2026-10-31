نادر أبو الليف لـ صدى البلد: سعيد بنجاح سحر الشرق.. وأرحب بأغاني المهرجانات الهادفة | فيديو

أعرب المطرب نادر أبو الليف عن سعادته بالنجاح الذي حققته أغنيته الجديدة «سحر الشرق»، ضمن أحداث فيلم «موسكو كايرو»، مؤكدًا أنها تحمل رسالة وطنية مميزة، وتسهم في الترويج للسياحة المصرية وإبراز جمال مصر وما تمتلكه من مقومات سياحية وحضارية.

وقال نادر أبو الليف، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن أغنية «سحر الشرق» تمثل تجربة مهمة بالنسبة له، خاصة أنها تجمع بين الطابع الوطني والتعريف بجمال مصر، مشيرًا إلى سعادته بردود الفعل التي حققتها الأغنية منذ طرحها.

وعلى صعيد آخر، كشف أبو الليف عن تلقيه عددًا من العروض الفنية للمشاركة في أعمال تمثيلية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك العديد من الأعمال المعروضة عليه، ويقرأ حاليًا عددًا منها لاختيار الأنسب له، تمهيدًا لخوض تجربة فنية جديدة في عالم التمثيل.

وعن موقفه من غناء المهرجانات، أوضح أبو الليف أنه لا يفضل تقديم هذا اللون الغنائي، لكنه لا يمانع خوض التجربة إذا كان العمل يحمل مضمونًا هادفًا ورسالة واضحة، مؤكدًا أن المحتوى الذي يقدمه للجمهور يمثل أولوية بالنسبة له.

.