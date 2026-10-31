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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي يوقعان عقد المشاركة بمعرض إكسبو 2030

وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي
وزيرا الخارجية السعودي والأمريكي
أ ش أ

 وقع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في أتلانتا، بولاية جورجيا، الليلة الماضية، عقد المشاركة في معرض "إكسبو 2030" في الرياض.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن "هذا التوقيع يُضفي الطابع الرسمي على مشاركة الولايات المتحدة في هذا الحدث العالمي، مشيرا إلى أن معرض (إكسبو 2030) سيفتتح في الرياض في الأول من أكتوبر 2030، ويستمر حتى منتصف مارس 2031. وتتوقع المملكة العربية السعودية استقبال أكثر من 42 مليون زائر من أكثر من 200 دولة، مما يجعل (إكسبو 2030) أحد أكبر منصات الدبلوماسية العامة والتجارية في هذا العقد".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستستغل معرض "إكسبو 2030" في عرض الابتكارات الأمريكية، وتوسيع الفرص التجارية للشركات الأمريكية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية. ويُعدّ إضفاء الطابع الرسمي على المشاركة الأمريكية الخطوة الأولى في التحضير والتخطيط للجناح الأمريكي في هذا الحدث الهام.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ماركو روبيو

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