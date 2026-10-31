قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: أقترح إعداد دستور جديد.. وأري ضرورة استمرار الرئيس السيسي
مصطفى بكري: من حق أي مواطن الترشح للرئاسة حال إعداد دستور جديد
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي قال لنا اختاروا
ربنا يرزقنا حسن الخاتمة.. آثار الحكيم تبكي على المسرح بعد استقبال الجمهور
خلال ساعات.. بدء صرف معاشات نوفمبر 2026 وسط استعدادات مكثفة لتيسير الخدمات على المستفيدين
عمرو أديب لـ مصطفى بكري: الرئيس السيسي أنقذني وآخرين من الاغتيال
موهبة الزمالك على رادار أوروبا.. هل تكون ليلة المقاولون بداية رحلة محمد حمد الاحترافية؟
وزير الزراعة يحدد 4 محاور لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية
الأزهري بمسجد العزيز بالمقطم: مواجهة التيارات المنحرفة تبدأ ببناء عقول واعية
وفاة والد الملحنين عمرو وبلال سرور .. موعد ومكان الجنازة
أيام من البحث والأمل.. شقيقان يناشدان بالعثور على أخيهما المفقود في سيول نويبع
وزيرة التنمية المحلية تعلن إنشاء مركز متكامل للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلاش منتمي خليك محترف.. رسالة نارية من محمد فارس للاعبي الأهلي

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

انتقد الإعلامي محمد فارس أداء عدد من لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يعاني من مشكلة تتعلق بمستوى بعض اللاعبين وغياب الجدية، مشددًا على أن الاحتراف يفرض على كل لاعب تقديم المردود المنتظر منه، في ظل توفير النادي جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

وقال محمد فارس، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»، إن الأهلي لديه مشكلة في بعض اللاعبين، مضيفًا: «آه عندنا مشكلة في اللاعبين وفي لعيبة متخاذلة، وأنا مش هطلب من حد يبقى منتمي، بس على الأقل خليك محترف وأديني مقابل إن الأهلي موفر لك كل حاجة».

وأضاف أن وجود أزمة في أداء اللاعبين يجب أن يكون دافعًا لإجراء تغييرات داخل الفريق، بدلًا من استمرار الاعتماد على العناصر نفسها، موضحًا أن إمام عاشور يعاني من تراجع في المستوى، لكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا بشكل منتظم خلال الموسم الحالي، لذلك لا يمكن اختزال أزمة الأهلي في إمام عاشور ومحمد هاني فقط.

واستشهد فارس بأرقام ثلاثي هجوم الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي شاركا لمدة 88 دقيقة لكل منهما، بينما لعب منصف بقرار 66 دقيقة، ورغم ذلك لم يقدم الثلاثي سوى محاولة واحدة على مرمى المنافس.

وتساءل الإعلامي عن أسباب عدم حصول العناصر الشابة على فرصتها، رغم تراجع مردود بعض اللاعبين الأساسيين، قائلًا: «ليه محمود صلاح اللي جاي عنده شغف وأفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا للشباب ميلعبش؟ وليه محمد عبد الله وعمر سيد معوض مع الأرقام دي للأساسيين ميلعبوش؟ هيقدموا أيه أقل فنيًا؟».

وأكد فارس أن تراجع مستوى اللاعبين لا يعفي المدير الفني من المسؤولية، بل يضعه أمام ضرورة التدخل وإجراء تغييرات في التشكيل ومنح الفرصة للعناصر التي تستحق المشاركة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسين عموتة يتحمل المسؤولية الأولى عن التعامل مع أزمة اللاعبين، مطالبًا إياه بتغيير العناصر ومنح الفرصة للشباب، بدلًا من استمرار الاعتماد على اللاعبين الذين لم يقدموا المردود المنتظر منهم.

الإعلامي محمد فارس الأهلي لاعبي الأهلي إمام عاشور زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل الحسين عموتة.. وقرار مفاجئ بشأن الجهاز الفني

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

شمس البارودي و الفنانه نجوى إبراهيم

النصيحة في العلن فضيحة.. شمس البارودي تخرج عن صمتها وتهاجم ماما نجوى

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

الحد الأدنى للمعاشات

هل يحصل أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار الحكومة برفع الحد الأدنى

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

الزمالك

الزمالك متمسك بحقه.. كواليس أزمة إغلاق استاد القاهرة قبل مواجهة الإفريقي

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشارك في الندوة الدولية «المرأة في الرعاية الصحية: من الحضور إلى التأثير»

المجلس القومي للمرأة يشارك في الندوة الدولية «المرأة في الرعاية الصحية: من الحضور إلى التأثير»

النباتات الطبية والعطرية

860 مليون دولار حجم التعاملات المتوقع.. سوق عالمي ينتظر النباتات الطبية المصرية

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يقدم تدخلات إغاثية لمتضرري حادث "الطريق الأوسطي" باتجاه الضبعة

بالصور

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده
ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

طريقة عمل خضار سريع ولذيذ لكل الأسرة

خضار سريع
خضار سريع
خضار سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد