بلاش منتمي خليك محترف.. رسالة نارية من محمد فارس للاعبي الأهلي

انتقد الإعلامي محمد فارس أداء عدد من لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يعاني من مشكلة تتعلق بمستوى بعض اللاعبين وغياب الجدية، مشددًا على أن الاحتراف يفرض على كل لاعب تقديم المردود المنتظر منه، في ظل توفير النادي جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق النجاح.

وقال محمد فارس، خلال حديثه في برنامج «قهوة فايق»، إن الأهلي لديه مشكلة في بعض اللاعبين، مضيفًا: «آه عندنا مشكلة في اللاعبين وفي لعيبة متخاذلة، وأنا مش هطلب من حد يبقى منتمي، بس على الأقل خليك محترف وأديني مقابل إن الأهلي موفر لك كل حاجة».

وأضاف أن وجود أزمة في أداء اللاعبين يجب أن يكون دافعًا لإجراء تغييرات داخل الفريق، بدلًا من استمرار الاعتماد على العناصر نفسها، موضحًا أن إمام عاشور يعاني من تراجع في المستوى، لكنه لم يكن لاعبًا أساسيًا بشكل منتظم خلال الموسم الحالي، لذلك لا يمكن اختزال أزمة الأهلي في إمام عاشور ومحمد هاني فقط.

واستشهد فارس بأرقام ثلاثي هجوم الأهلي خلال مواجهة مودرن سبورت، مشيرًا إلى أن أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي شاركا لمدة 88 دقيقة لكل منهما، بينما لعب منصف بقرار 66 دقيقة، ورغم ذلك لم يقدم الثلاثي سوى محاولة واحدة على مرمى المنافس.

وتساءل الإعلامي عن أسباب عدم حصول العناصر الشابة على فرصتها، رغم تراجع مردود بعض اللاعبين الأساسيين، قائلًا: «ليه محمود صلاح اللي جاي عنده شغف وأفضل لاعب في بطولة شمال أفريقيا للشباب ميلعبش؟ وليه محمد عبد الله وعمر سيد معوض مع الأرقام دي للأساسيين ميلعبوش؟ هيقدموا أيه أقل فنيًا؟».

وأكد فارس أن تراجع مستوى اللاعبين لا يعفي المدير الفني من المسؤولية، بل يضعه أمام ضرورة التدخل وإجراء تغييرات في التشكيل ومنح الفرصة للعناصر التي تستحق المشاركة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حسين عموتة يتحمل المسؤولية الأولى عن التعامل مع أزمة اللاعبين، مطالبًا إياه بتغيير العناصر ومنح الفرصة للشباب، بدلًا من استمرار الاعتماد على اللاعبين الذين لم يقدموا المردود المنتظر منهم.