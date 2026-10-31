عندما يتغير الآخرين من غير ما يقولوا حاجة؟.. 5 أسباب نفسية واجتماعية

هل شعرتِ يومًا أن شخصًا قريبًا منكِ لم يعد يتعامل بالطريقة نفسها، رغم أنه لم يقل شيئًا واضحًا ولم يحدث بينكما خلاف مباشر؟ ربما لاحظتِ أن ردوده أصبحت أقصر، أو أنه لم يعد يبادر بالسؤال عنكِ كما اعتاد، أو أن نبرة صوته تغيرت قليلًا أثناء الحديث.

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟

قالت الدكتورة هبه شمندي خبيرة التنمية واستشارية العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هذا الإحساس قد يجعلكِ تعيدين التفكير في تفاصيل المواقف الأخيرة، وتتساءلين عما إذا كنتِ قد ارتكبتِ خطأ دون أن تنتبهي إليه. لكن الشعور بتغير شخص ما لا يعني بالضرورة أن مشاعره تجاهكِ تغيرت بالفعل، فقد تتداخل عدة عوامل نفسية واجتماعية في تكوين هذا الانطباع.

1- ملاحظة تفاصيل صغيرة لم نكن ننتبه إليها من قبل

عندما نتعامل مع شخص بصورة متكررة، نعتاد أسلوبه في الكلام وطريقة تواصله معنا، ولذلك قد نلاحظ بسهولة أي اختلاف في سلوكه المعتاد.

فإذا كان يبادر بالسؤال يوميًا ثم أصبح أقل تواصلًا، أو اعتاد الحديث معنا لفترات طويلة وأصبح يختصر المحادثات، فقد نبدأ في التساؤل عن السبب.

لكن هذه التغيرات قد تكون مرتبطة بظروف مؤقتة، مثل ضغط العمل أو الانشغال أو الإرهاق، ولذلك من الأفضل عدم تفسيرها باعتبارها دليلًا قاطعًا على تغير المشاعر.

2- القلق من فقدان العلاقة

قد يجعل الخوف من خسارة شخص مهم في حياتنا أكثر انتباهًا لأي علامة نعتقد أنها تشير إلى ابتعاده.

وفي هذه الحالة، يمكن أن يتحول تأخر الرد أو قلة الكلام إلى مصدر للقلق، خاصة إذا كانت العلاقة تمر بفترة غير مستقرة أو سبق أن تعرض الشخص لتجربة مؤلمة مع الابتعاد أو الرفض.

ولا يعني ذلك أن الإحساس غير حقيقي، بل إن القلق قد يؤثر في تفسير المواقف ويجعل الاحتمالات السلبية أكثر حضورًا في الذهن.

3- اختلاف التوقعات بين الطرفين

أحيانًا لا يتغير الشخص بقدر ما تتغير توقعاتنا منه، أو نعتاد مستوى معينًا من الاهتمام ثم نشعر بالضيق عندما يقل هذا الاهتمام.

فقد نعتبر السؤال اليومي دليلًا على القرب، بينما يرى الطرف الآخر أن التواصل المتكرر ليس ضروريًا للتعبير عن المحبة أو الصداقة.

وتظهر المشكلة عندما لا يتحدث الطرفان بوضوح عن احتياجاتهما، فيبدأ كل منهما في تفسير تصرفات الآخر وفقًا لتوقعاته الخاصة.

4- تأثير التجارب السابقة على علاقاتنا الحالية

إذا مر الإنسان بتجربة سابقة شعر فيها بالخداع أو التجاهل أو التخلي، فقد يصبح أكثر حساسية تجاه المواقف التي تشبه ما حدث من قبل.

فمثلًا، قد يثير تغير بسيط في أسلوب شخص قريب مخاوف قديمة، حتى لو لم تكن هناك أدلة كافية على وجود مشكلة حقيقية في العلاقة الحالية.

وهنا يفيد التمييز بين ما يحدث الآن وما حدث في الماضي، بدلًا من افتراض أن كل تغير في المعاملة ينتهي بالضرورة إلى الابتعاد.

5- الصمت وغياب التوضيح يتركان مساحة للتخمين

عندما نلاحظ اختلافًا في تعامل شخص ما دون أن نعرف سببه، قد نحاول تفسير سلوكه من خلال التفاصيل الصغيرة، مثل طريقة إلقاء التحية أو مدة المحادثة أو سرعة الرد على الرسائل.

ومع غياب المعلومات الواضحة، يمكن أن تتعدد التفسيرات، وقد نميل أحيانًا إلى اختيار التفسير الأكثر إزعاجًا لنا.

لذلك، فإن عدم معرفة السبب لا يعني أن هناك مشكلة مخفية بالضرورة، فقد يكون الشخص منشغلًا بأمر لا يتعلق بالعلاقة من الأساس.

كيف تفرقين بين التغير الحقيقي وسوء الفهم؟

ليه بتفتكري إن حد اتغير معاكي من غير ما يقول حاجة؟ 5 أسباب وراء الإحساس ده

هناك بعض الخطوات التي تساعدكِ على التعامل مع هذا الشعور بصورة أكثر هدوءًا:

راقبي السلوك المتكرر وليس موقفًا واحدًا: تأخر الرد مرة أو مرتين لا يكفي للحكم على العلاقة، لكن استمرار اختلاف التعامل قد يستحق الانتباه.

لا تفترضي أنكِ السبب: ليس كل تغير في مزاج الآخرين أو أسلوبهم مرتبطًا بكِ، فقد يمرون بظروف لا تعرفين عنها شيئًا.

تحدثي بوضوح دون اتهام: يمكنكِ أن تقولي إنكِ لاحظتِ أن التواصل بينكما أصبح أقل، وتسألي إن كان هناك شيء يشغله أو أمر يحتاج إلى مناقشة.

امنحي الطرف الآخر فرصة للتوضيح: قد يكشف الحوار أن الأمر مجرد انشغال مؤقت أو اختلاف في التوقعات، وقد يساعد أيضًا على فهم مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل.

انتبهي إلى أثر العلاقة عليكِ: إذا كنتِ تقضين وقتًا طويلًا في تحليل كل رسالة أو تصرف، فقد يكون من المفيد إعادة توجيه اهتمامك إلى حياتك اليومية بدلًا من ربط راحتك المستمرة بتصرفات الطرف الآخر.

هل الإحساس بتغير الآخرين يعني أننا نمتلك حدسًا قويًا؟