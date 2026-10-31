وزير خارجية إيران : سنوجه ضربة مدمرة لمن يجرؤ على مهاجمة بلادنا

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن طهران لم يعد لديها أي موانع أو خطوط حمراء في التعامل مع من يهدد أمنها القومي حيث قال " الخطوط الحمراء أصبحت أمرًا من الماضي.

وشدد عراقجي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس قائلا : 100 مليار يورو ليست شيئًا مقارنة بالضربة الأرضية المزلزلة التي ستلحقها القوات المسلحة الإيرانية القوية بمن يجرؤ على إيذاء شعبنا.

وأظهرت بيانات ملاحية بأن جنوب الأراضي المحتلة شهد موجة جديدة من رحلات النقل العسكري الأمريكي خلال الساعات الماضية في ظل احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع إيران.

وبحسب منصة "فلايت رادار" فقد تم رصد حركة 11 طائرة نقل عسكري أمريكية مختلفة اتجهت من قواعد في ألمانيا نحو جنوب إسرائيل خلال فترة امتدت إلى أكثر من 34 ساعة.



وتشير التقارير الملاحية إلى أن جميع الطائرات المرصودة تنتمي إلى طراز "بوينج سي-17 إيه جلوب ماستر 3"، وهي من أبرز طائرات النقل العسكري الثقيل في القوات الجوية الأمريكية، وتستخدم لنقل الجنود والمعدات والذخائر والحمولات الضخمة إلى القواعد العسكرية ومناطق الانتشار

يُشار إلى أن حركة الشحن العسكري الحالية لاتعد هي الأولى من نوعها، ففي تحليل سابق شمل الفترة من 27 فبراير حتى 17 مارس 2026 رصدت الوحدة 306 رحلات شحن عسكري أمريكية إلى الشرق الأوسط، بينها 50 رحلة اتجهت إلى إسرائيل

وفي وقت ماضي ؛ وصلت نحو 50 طائرة شحن إلى إسرائيل خلال 10 أيام، محملة بأكثر من ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر، ضمن عمليات الإمداد المرتبطة بالحرب على إيران ولبنان.