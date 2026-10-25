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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: إيران على استعداد للتعاون مع جميع دول المنطقة وخاصة الخليج

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
القسم الخارجي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن القواعد الأمريكية في المنطقة لم تجلب الأمن لأحد بل تسببت في زعزعته، مضيفا أن الهيكل الأمني لبعض دول المنطقة والذي كان يعتمد على التدخل الأجنبي انهار.

وقال وزير الخارجية الإيراني إنه سواء اندلعت الحرب من جديد أم لا فسياسات إيران ستبقى ثابتة كما هي، موضحا أنه إذا كان هناك أي منطق لدى الأعداء فلن يحاولوا شن حرب عسكرية ضد إيران مرة أخرى لأنهم جربوا ذلك مرتين ورأوا النتيجة.

وأشار عراقجي إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو أن تعيش دولها بسلام من دون تدخل أجنبي، ونحن على استعداد للتعاون مع جميع دول المنطقة وخاصة دول الخليج.

وأكد أن العمليات الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية حطمت جميع حسابات الأمن بالوكالات الأجنبية، ولا يمكن تحقيق وقف إطلاق النار إلا بوقف كامل للقتال على جميع الجبهات، لافتا إلى أن إيران ترحب بأي خطوة نحو تحقيق الأمن الذاتي واعتماد دول المنطقة على قدراتها الخاصة.

وأوضح عراقجي أن إيران تؤكد دائماً على ضرورة تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراعات بشكل شامل وعلى جميع الجبهات.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن مسارات العبور من مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه في السابق ولن تكون إدارة المضيق كما كانت من قبل، وليس أمام المهزومين في الحرب السابقة خيار سوى احترام قوة إيران وسيادتها.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حرب عسكرية ضد إيران

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