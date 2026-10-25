«ذا هيل»: الجيش الأمريكي يُجهّز خططًا لضرب إيران بانتظار قرار «ترامب»

كشفت صحيفة ذا هيل الأمريكية ناقلة عن مصدر تحاورت معه أن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خططا لتنفيذ ضربات ضد إيران حال صدور تفويض من البيت الأبيض من الرئيس الأمريكي ترامب شخصيًا وبموافقة الكاملة على شن الهجوم.

وأضاف المصدر، وفقًا للصحيفة، أن القيادة المركزية الأمريكية تمتلك خيارات عسكرية جاهزة لاستهداف إيران، جرى عرضها على وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، تمهيدًا لعرضها على ترامب لاتخاذ القرار النهائي.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، المعروفة بتغطيتها السياسية في واشنطن، إلى أن ترامب سيبقي جميع خياراته مفتوحة بشأن إيران، إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطوات المقبلة.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة قضت على قيادات الصفين الأول والثاني في إيران، مضيفًا أن سفنًا محملة بالنفط تنتظر عبور مضيق هرمز، وأن بلاده ستعمل على إخراجها بسرعة كبيرة.

وتوقع الرئيس الأمريكي انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال فترة قصيرة، بمجرد انتهاء الحرب مع إيران.

