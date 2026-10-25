قتيـ.ــل و8 مصابين في هجوم بمسيّرات أوكرانية على مدينة بيلجورود الروسية قرب الحدود

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، وقوع قتيل وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب أضرار كبيرة لحقت بمبانٍ سكنية ومنشآت مدنية، جراء هجوم مكثف بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدف وسط مدينة بيلجورود الروسية، القريبة من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن رئيس بلدية بيلجورود، فالنتين ديميدوف، قوله إن المدينة تعرضت، خلال الليل، لهجوم واسع بطائرات مسيّرة استهدف أحياء سكنية في وسطها، وأسفر عن أضرار جسيمة في المباني السكنية والسيارات والمنشآت الاجتماعية والتجارية.

وأضاف ديميدوف، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الروسية «ماكس»، أن المعلومات الأولية أشارت إلى وقوع إصابات جراء الهجوم.

وأكد أن فرق الطوارئ والجهات المختصة تعمل في المواقع المتضررة للتعامل مع تداعيات الهجوم.



وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أن مدنيًا قُتل جراء الهجوم بالطائرات المسيّرة على المدينة، مشيرة إلى أن أحد المصابين يعمل في خدمة الإسعاف، وفقًا لما أفاد به المقر العملياتي في مقاطعة بيلجورود الروسية.

وأوضحت أن 8 مصابين يخضعون للفحوص الطبية ويتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، بينما ستواصل امرأتان تلقي الرعاية الطبية في العيادات الخارجية.