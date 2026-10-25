غارات جوية على مدينة التربة بتعز.. ومواجهات مسلحة بين قوات الحوثيين في «إب» اليمنية

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بوقوع 4 غارات جوية على مدينة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز.

وخلال الأيام الماضية، وقعت سلسلة من الغارات الجوية التي استهدفت ثكنات ومواقع تمركز مليشيا الحوثي في محيط مدينة التربة، جنوب تعز، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي.



وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مسلحة بين عناصر من قوات النجدة وأخرى من الشرطة العسكرية التابعتين لمليشيا الحوثي في محافظة إب، وسط اليمن، على خلفية احتجاز عناصر حوثية فارة من جبهات القتال في تعز، التي تتكبد فيها المليشيا خسائر كبيرة.

وقالت مصادر محلية إن أطقمًا تابعة لقوات النجدة التابعة لمليشيا الحوثي هاجمت نقطة شبان الواقعة جنوب مدينة إب، وتبادلت إطلاق النار مع عناصر النقطة التابعة للشرطة العسكرية.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات والتوتر استمرا لساعات، عقب وصول تعزيزات لقوات النجدة، قبل أن تتدخل قيادات حوثية بارزة من مركز المحافظة لاحتواء الموقف بين الجانبين، وإعادة أفراد الشرطة العسكرية إلى النقطة بعد انسحابهم منها.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات اندلعت عقب احتجاز أفراد نقطة الشرطة العسكرية عناصر من قوات النجدة، كانوا قد فروا من صفوف المليشيا في جبهات القتال بمحافظة تعز.

وشهدت جبهات محافظة تعز والساحل عمليات فرار جماعية لمقاتلين حوثيين، عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها خلال المواجهات مع القوات الحكومية، وبفعل الغارات الجوية التي نفذتها المقاتلات الحربية، ما ضاعف تلك الخسائر.