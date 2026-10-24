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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نعمل على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل إبرام صفقات مع موسكو

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تعمل على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قبل إبرام أي صفقات مع موسكو، في إشارة إلى استمرار المساعي الأمريكية للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع المستمر منذ فبراير 2022.

وقال ترامب، في تصريحات تداولتها وسائل الاعلام الأمريكية، إن واشنطن تركز على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل الانتقال إلى أي تفاهمات تجارية أو صفقات مع روسيا، دون أن يوضح طبيعة الصفقات المقصودة أو الجدول الزمني المتوقع لإنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى احتمال إنهاء المهمة الأمريكية المتعلقة بإيران، معربًا في الوقت نفسه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق معها، في تصريحات تعكس استمرار الغموض بشأن المسار الذي ستتبعه واشنطن في التعامل مع طهران خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار الجهود الدبلوماسية الأمريكية لاحتواء الصراع الروسي الأوكراني، إذ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام يوم 23 أكتوبر، استعداد موسكو لاستئناف الاتصالات مع أوكرانيا بوساطة أمريكية خلال الشهر المقبل، مشددًا على أن أي اتفاق ينبغي أن يتضمن ضمانات أمنية لروسيا وأوكرانيا وأوروبا. 

كما تطرق ترامب إلى ملف الاتصالات الفضائية في أوكرانيا، قائلًا إنه تحدث مع إيلون ماسك بشأن خدمة «ستارلينك»، التي تمثل عنصرًا مهمًا في الاتصالات العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك دعم العمليات الميدانية والطائرات المسيّرة.

وكان ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، أن ماسك أعاد إتاحة خدمة ستارلينك لأوكرانيا، بينما أشارت تقارير إلى استمرار بعض القيود على الخدمة، ما أثار تساؤلات بشأن مدى استعادة قدراتها التشغيلية بصورة كاملة. 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء الحرب روسيا أوكرانيا واشنطن الحرب الروسية الأوكرانية

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