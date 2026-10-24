مطار الملك خالد الدولي بالرياض يعلن فتح الصالتين 1 و2 أمام المسافرين الأحد

أعلن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، فتح الصالتين رقم 1 و2 اعتبارًا من يوم الأحد، داعيًا المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار، للتحقق من حالة الرحلات ومواعيدها والتأكد من ترتيبات السفر.

ووفقًا للتنويه الذي نقلته قناة «العربية»، خصص المطار الصالة رقم 1 للرحلات الداخلية، فيما خُصصت الصالة رقم 2 للرحلات الدولية التي تشغلها الناقلات الجوية السعودية، في إطار تنظيم حركة المسافرين وتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة.

ويأتي الإعلان في وقت يترقب فيه المسافرون استئناف الخدمات التشغيلية بالمطار، بعد أن أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، في 12 أكتوبر الجاري، تمديد تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافقه وجاهزيتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد المطار على أهمية مراجعة شركات الطيران مباشرة قبل التحرك، لتفادي التوجه إلى المطار دون التأكد من وضع الرحلة أو الصالة المخصصة لها، لا سيما أن أي تغييرات تشغيلية قد تنعكس على مواعيد السفر وإجراءات إنهاء المعاملات.

وتُشير المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمطار إلى أن توزيع الرحلات على الصالات يرتبط بالناقل الجوي ونوع الرحلة، وهو ما يجعل التحقق المسبق من بيانات الحجز والوجهة خطوة مهمة لتجنب الالتباس، خصوصًا للمسافرين الذين لديهم رحلات داخلية أو دولية متقاربة المواعيد.

ويُنصح المسافرون بالاعتماد على الإعلانات الرسمية الصادرة عن المطار وشركات الطيران بشأن أي تحديثات إضافية، والتأكد من رقم الصالة وموعد الإقلاع قبل مغادرة منازلهم، لضمان الوصول في الوقت المناسب واستكمال إجراءات السفر دون تأخير.