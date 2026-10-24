مسيّرة تستهدف مقر حزب كومله الإيراني المعارض في أربيل

استهدفت طائرة مسيّرة مقرًا لحزب كومله الكردي الإيراني المعارض في منطقة باليسان بمحافظة أربيل، في إقليم كردستان العراق، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

ويأتي النبأ وسط تكرار الهجمات التي تستهدف مقار جماعات كردية إيرانية معارضة تتمركز داخل إقليم كردستان.

وأفادت شبكة «رووداو» في 17 أكتوبر الجاري بأن طائرتين مسيّرتين استهدفتا مقرًا لحزب كومله في المنطقة، ما أدى إلى أضرار مادية في مبانٍ ونقطة حراسة، دون تسجيل إصابات بشرية.

كما تعرضت مواقع تابعة لحزب حرية كردستان المعارض لهجوم في منطقة حرير-باليسان يوم 21 أكتوبر، وسط تضارب في التقارير بشأن طبيعة الأسلحة المستخدمة، بين صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل مستقلة كافية لتأكيد ما إذا كان الاستهداف الأحدث امتدادًا للهجمات السابقة أو تحديد الجهة المسؤولة عنه.