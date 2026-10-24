الجيش الصومالي يطلق عملية عسكرية تهدف للقضاء على الإرهابيين

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أطلق الجيش الصومالي، اليوم /السبت/، عملية «بانودا» العسكرية، التي تهدف إلى القضاء على عناصر مليشيات الشباب الإرهابية الموجودة في مناطق ولاية جنوب غرب الصومال.

ونفذت قوات الجيش الصومالي، ولا سيما قوات الكوماندوز «دنب»، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- عملية عسكرية مخططة في ضواحي منطقة ليغو بإقليم باي، تمكنت خلالها من دحر عناصر من الإرهابيين حاولوا التصدي للقوات.

ونجحت القوات في مقتل سبعة عناصر إرهابية خلال الاشتباكات، فيما أُصيب عدد آخر منهم.

وخلال العملية، استولت القوات أيضاً على أسلحة متنوعة كانت بحوزة العدو الإرهابي.

ويواصل الجيش الصومالي عملياته لملاحقة عناصر مليشيات الشباب الذين فرّوا من المواقع التي شهدت